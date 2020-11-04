تطبيق سناب شات : لماذا أغضب التحديث الأخير مشاهيره ومستخدميه؟

وضع تطبيق سناب شات في تحديثه الأخير مشاهير المنصة في موقف محرج، وذلك بعد الكشف دون سابق إنذار عن الأعداد الحقيقية لمتابعي حساباتهم، والتي جاءت صادمة للمستخدمين.

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وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #مشاهير_الفلس_الكذابين الذي كان ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة.

ومع إطلاق التحديث، كشف رواد مواقع التواصل عن ما وصفوه ب‍"كذب وخداع" العديد من المشاهير، الذين استغلوا فرصة عدم معرفة المتابعين في السابق ونشروا أرقامًا غير حقيقية عن متابعيهم.

فقال الصحفي مالك الروقي: "سناب شات في تحديث مفاجئ يصدم مشاهيره بإظهار عدد المشتركين لديهم علناً ،هذا التحديث ربما يغير أشياء كثيرة من ضمنها أسعار الإعلانات، وخلال الأعوام الماضية احتفلت بعض هذه الأسماء بتجاوز 10ملايين مشترك وغيرها من الأرقام الفلكية، علماً بأن هناك إمكانية لإخفاء هذه الخاصية".

وبدأ المغردون بتداول أرقام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقال نايف هادي: "حتى الآن أكثر حسابات سعودية اشتراكات: "موديل روز 8.1 مليون، حمد و عزازي 7.8 مليون، ‏أسامة الدغيري7.6 مليون، هند القحطاني 5.9 مليون، ‏بن قاسم 4.4 مليون، ربما فيه غيرهم لكن ما نعرف عنهم".

ودشن مستخدمون وسم #تحديث_السناب الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 55 ألف تغريدة، اعتبروا من خلالها أن ما فعله مشاهير السناب هو "خداع للمتابعين وللشركات بهدف جذب الإعلانات، وهذا يدخل في باب الغش، ويحق للشركات استعادة أموالها" على حد قولهم.

فقال المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم: "قانونياً : يجوز للمعلنين الرجوع على المشاهير ومطالبتهم باسترجاع المبالغ التي دفعوها لهم متى ما كان التعاقد على أساس أرقام المتابعين الوهمية ، لأن ذلك داخل في الغش والتدليس، وقد ترق في حالات معينة إلى جريمة نصب واحتيال".

وسارع الكثير من المشاهير إلى إغلاق الخاصية التي تسمح بظهور عدد المشتركين فور علمهم بالأمر.

فقال ماجد العجيب: "الثقة بالنفس ليست الاعتقاد بأن الجِميع سيعجب بكَ بل هي اعتقادك بأن إعجاب الناس أو عدمه لن يؤثر على شخصيتك لم أجد مثل ‫مشاهير السناب‬ في عدم الثقة، إخفاء خاصية عدد المتابعين يعطي انطباعا سائدا بأنك غير جدير بالمتابعة، أزعجونا بمحتوى الثقة ومع أول اختبار".

وفي المقابل بدأ عدد من مشاهير في عرض أرقام متابعيهم على منصات التواصل المختلفة، مؤكدين أنه ليس لديهم ما يخفونه بشأن أعداد متابعيهم.

ومن بين هؤلاء، فيصل السيف، الذي قال: "اللهم لك الحمد ما في شيء أخفيه، لم أظهر حياتي الخاصة، لم أتعد على خصوصية أحد، والمحتوى يشرف بإذن الله، يوتيوب 3M، تويتر 1.2M، انستجرام 1.2M، ‏فيسبوك 1M، سناب شات 1.3Mقناة أول بأول سناب شات 800K، تيك توك 1.2Mوالمجموع لكل الشبكة مع الباقي 10M+".

وتحدث كثيرون عن أسعار الإعلانات التي قد تتغير بعد ظهور عدد المتابعين.

فقال هشام: "حاجتين راح تتغير من بعد تحديث السناب‬، الأول إن أسعار الإعلانات راح تتغير كثير وتتفاوت بين المشاهير، والحاجة الثانية المشهور إلي يخفي عدد متابعيه بتكون مصداقيته محل شك".

ومن جهة أخرى، اعتبر آخرون أن السوق عرض وطلب والأسعار لن تتغير.

فقال عبدالله: "السوق عرض وطلب، أسعار الإعلانات ما راح تتغير وراح تستمر لأن المعلن عارف الفائدة اللي راح يأخذها بناء على المشاهدات العالية".

وفي المقابل دعا ناشطون إلى توحيد تسعيرة إعلانات المشاهير.