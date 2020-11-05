لبنانيون: "لا تفجروا المرفأ مرتين" وغضب من "سوء تخزين" أطنان من المساعدات

بعد مرور 3 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائج التحقيق في الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل وأصاب الآلاف بجروح وحول بيروت إلى مدينة منكوبة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، 3 أشهر على انفجار مرفأ بيروت

ثلاثة أشهر، وأسئلة كثيرة لا تزال تطرح من قبل أهالي الضحايا حول التحقيقات، ولكن لا إجابات واضحة لها حتى الآن، وخصوصا بعدما وُعدوا بكشف الحقيقة بعد 5 أيام على وقوع الانفجار في 4 آب/أغسطس.

وكان النائب الحالي والمدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، قد غرد في وقت سابق قائلا: "أهالي ضحايا كارثة المرفأ: أين التحقيق؟! بالمبدأ، يكون التحقيق سريعاً وسهلاً عندما يكون هدفه معرفة المسؤول عن الجريمة، ويصبح التحقيق مستحيلاً عندما يصبح المطلوب منه تحميل المسؤولية هنا وتجهيلها هناك، والمطلوب أن لا يضيع الوقت والحقيقة في انفجار المرفأ كما ضاعا في اغتيال الحريري".

#ما_تفجروا_المرفا_مرتين

وبمناسبة مرور ثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وسم #ما_تفجروا_المرفا_مرتين الذي حصد أكثر من 14 ألف تغريدة، طالبوا من خلالها السلطات اللبنانية بالإعلان عن نتائج التحقيقات وبالكشف عن هوية الجناة.

فقالت بيرث: "‏يا شعب لبنان العظيم ما تقبلوا تتلفلف قضية انفجار المرفأ‬ متل غير قضايا قضية رابع أكبر انفجار بالعالم وأكتر من 200 قتيل و2000 جريح وألوف المشردين ما بتتلفلف، هيدي مش قضية الفيول المغشوش ولا الكازينو ولا النافعة الخ .. ‏هيدي قضية ما بتنبلع!".

وانتقد آخرون من يراهنون على الانتخابات الأمريكية ونسوا كارثة المرفأ.

فقالت ميرنا جحا: "اليوم 5 تشرين الثاني وهو ذكرى المجزرة وقتل الناس وتدمير بيوتهم والمخجل أن اللبنانيين يراهنوا على الانتخابات الأميركية، إذا نسيتوا هذه النكبة أنتم شعب تستحقون النكبات والموت تعيدون انتخاب جلاديكم ليبقوا ويستمروا بفساد اتعظوا لمرة واحدة يا أهل بيروت ولبنان".

وتوجه عددٌ من المحتجين، يوم الأربعاء، إلى منزل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، للمطالبة "بالكشف فورا عن معطيات التحقيق بعد مرور 3 أشهر على الكارثة".

#ما_شفنا_وزير_موقوف

ومن جهة أخرى تساءل لبنانيون عن عدم التحقيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين عن مرفأ بيروت.

ودشن المستخدمون وسم #ما_شفنا_وزير_موقوف ، وطالبوا من خلاله بالتحقيق مع الوزراء المعنيين.

فقال وائل علام: "وين القضاء‬ من التحقيق مع الوزراء وظباط المرفأ يللي سمحوا بإدخال شحنة النترات إلى مرفأ بيروت بغرض إرسالها لسوريا ومين إلو مصلحة بوقتها ما شفنا وزير موقوف ساب وساكت ما تحرك، ما‬ تفجروا المرفأ مرتين بتوقيف ظباط بلغوا لرفع الخطر عن المرفأ وترك رؤسا أجهزة سابقة وقضاء سكت وتجاهل".

ومع وصول فصل الشتاء انهار مبنى غير مأهول متضرر من انفجار مرفأ بيروت نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.

وهذا ما دفع القوى الأمنية اللبنانية إلى مناشدة المواطنين في المناطق المتضررة جرّاء انفجار المرفأ، عدم التنقّل بالقرب من المباني المهددة بالانهيار، وعدم ركن السّيارات بالقرب من الّلوحات الإعلانية، والأشجار واتّخاذ إجراءات وقائيّة بسبب الرياح الشديدة.

المساعدات الدولية

تدفقت أطنان من المساعدات الطبية والغذائية على لبنان منذ الساعات الأولى التي تلت انفجار مرفأ بيروت.

ومن جهتها أعلنت بلدية الغبيري في بيان، أن "شرطة البلدية كشفت عن كارثة في مستودعات المدينة الرياضية"، لافتة إلى أن "الطحين عرضة للمياه والرطوبة والهواء"، مشيرة إلى أن "آلاف الأطنان من الطحين من المساعدات المرسلة من دولة العراق تخزن بشكل سيئ أسفل المدرجات وفي القاعات السفلية".

وغرّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قائلا: "تمّ تخزين حوالي 7000 طن من الطحين في المدينة الرياضية بشكل مؤقت وبسعي من الجيش اللبناني، وذلك لتوزيعه على مراحل على الأفران والمطاحن ليستفيد اللبنانيين من الهبة عبر زيادة وزن ربطة الخبز، مع أخذ كافة التدابير الوقائية الممكنة للحفاظ على الطحين".