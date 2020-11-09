مرتضى منصور: جدل في مصر بعد خسارة رئيس نادي الزمالك مقعده البرلماني في مسقط رأسه

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لطالما أثار مرتضى منصور الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأروقة الرياضية والسياسية المصرية

انشغل مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة نتائج الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد، إذ وجهوا اهتماما خاصا لدائرة ميت غمر الواقعة في محافظة الدقهلية، والتي خسرها المرشح مرتضى منصور.

وتصدر اسم مرتضى منصور مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر بشكل واسع، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الانتخابات في دائرة مسقط رأسه في منطقة دلتا مصر.

وغرد منصور معلنا تفوقه على منافسيه وتصدره المركز الأول.

إلا أن اللجنة العامة لدائرة ميت غمر أعلنت في وقت لاحق خسارة منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية في بداية الشهر الفائت قد قررت عزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من منصبه لمدة أربع سنوات، وسط جدل حول إمكانية مثوله للتحقيق بسبب حصانته البرلمانية.

وهذا ما أثار سعادة مغردين، إذ اعتبروا خسارته للمنصب البرلماني وما يأتي معه من حصانة بمثابة "انتصار" للقانون، معبرين عن أملهم بمحاكمة عادلة.