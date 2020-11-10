ماهر الأخرس: تداول فيديو للأسير الفلسطيني يناصر فيه الجيش السوري يثير جدلا

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تضامن مغردون بشكل واسع مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس الذي أضرب عن الطعام لأكثر من مئة يوم، احتجاجاً على اعتقاله الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية.

ولكن تداول البعض مقطع فيديو يناصر فيه الأخرس الجيش السوري، مما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.

ويظهر الأسير الفلسطيني في الفيديو، والذي كانت وكالة الأنباء السورية سانا قد نشرته وتداوله سوريون بشكل واسع، وهو مستلق على فراشه ويقول: "أحيي سوريا وجيشها البطل الذي قاتل المجرمين التكفيريين وأعوانهم الذين يدعمونهم من الخارج".

كما شكر الأسير الأخرس الحكومة السورية على "موقفها المشرف والداعم للقضية الفلسطينية"، معبراً عن "فخره بصمود سوريا أمام المؤامرة والحرب الإرهابية الخارجية عليها".

وقدم الشكر لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين "لتدخلهم في قضيته بهدف إيجاد حل لها"، حسب وكالة سانا السورية.

وأنهى الأسير الفلسطيني إضرابه عن الطعام بعد نحو 103 أيام بعد اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بإطلاق سراحه يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني.

"المبادئ لا تتجزأ"

وأثار هذا الفيديو ضجة كثيرة في الأوساط السورية والفلسطينية. فبينما احتفى به مؤيدو النظام السوري، فقد أثار خيبة كثيرين ممن سبق وتعاطفوا وتضامنوا معه، خاصة من الأطراف المعارضة.

وانتقد مغردون تصريحات الأسير الفلسطيني، ودعوه "للتفكير من موقعه كأسير"، والنظر إلى حال المعتقلين السوريين في "سجون الأسد، غير القادرين على أي نوع من الاحتجاجات أو الإضراب".

كما رفض آخرون "تفضيل قضية على أخرى"، واصفين تصريحات الأخرس بالـ"متناقضة والأنانية".

وفي السياق نفسه، غرد فلسطينيون معبرين عن رفضهم لتصريحات الأخرس ومؤكدين أنها "لا تمثل آراء الشعب الفلسطيني".