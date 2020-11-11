حنان البرعصي: موجة غضب واسعة بعد اغتيال الناشطة والمحامية الليبية في بنغازي

صُدمت الأوساط الليبية والحقوقية بخبر مقتل المحامية والناشطة البارزة حنان البرعصي، التي اغتيلت بالرصاص في وضح النهار يوم الثلاثاء، وسط أحد أكبر شوارع مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

صدر الصورة، Facebook التعليق على الصورة، الناشطة والمحامية الليبية حنان محمد البرعصي

وعرفت البرعصي، والتي كانت تبلغ 46 عاما، بجرأتها وانتقاداتها الصريحة والحادة للانتهاكات المرتكبة على يد الميليشيات المنتشرة في مدينتها، فضلا عن دعمها لقضايا المرأة وحديثها المستمر عن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء شرقي ليبيا.

وقبل حادث القتل بوقت قصير، كانت البرعصي قد بثت مقطع فيديو مباشرا عبر صفحتها على فيسبوك، انتقدت فيه مجموعات مسلحة مقربة من القائد العسكري خليفة حفتر.

كما ذكرت بأنها "مهددة" وروت قصص نساء تعرضن للاعتداء، ومطالبة السلطات بمحاسبة المتورطين.

وشيعت المحامية في اليوم نفسه في مدافن المدينة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تشييعها وخصوصا شاهد القبر الذي كتب عليه "شهيدة كلمة الحق".

وأثار مقتل حنان البرعصي ردود فعل كثيرة مستنكرة ومطالبة "بإحقاق العدالة"، وعبر مغردون عن سخطهم وقلقهم من "الجرائم المتكررة المرتكبة ضد الناشطات".

كما ربط مغردون بين اغتيال البرعصي وتصريحاتها السابقة التي انتقدت فيها نجل القيادي خليفة حفتر، صدام، بسبب حصوله على منصب قيادي في الجيش بالرغم من صغر سنه، مطالبة بالمساواة.

وأدانت منظمة العفو الدولية اغتيال المحامية البرعصي مطالبة بفتح تحقيق.

واعتبرت أن قتلها يعد "دليلا على المخاطر التي تواجهها النساء في ليبيا اللواتي يقمن بالحديث على أمور سياسية".

وأضافت المنظمة أن البرعصي "دأبت على انتقاد عدد من الأفراد المرتبطين بالمجموعات المسلحة" في شرق ليبيا، و"تلقت عدة تهديدات بما فيها التهديد بالقتل لها ولابنتها على خلفية تلك الانتقادات".

كما أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليببا اغتيال حنان البرعصي داعية السلطات إلى "إنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب".