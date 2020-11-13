بيان هيئة كبار العلماء السعودية: جدل بعد وصمه "الإخوان المسلمين" بالإرهاب والجماعة ترد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة أرشيفية تجمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

الخلاف بين السعودية وجماعة الإخوان المسلمين ليس بجديد، لكن صدور بيان رسمي من هيئة كبار العلماء في المملكة حول الجماعة، أعاد الخلاف للواجهة وأثار تساؤلات عبر مواقع التواصل حول توقيته.

وفي تغريدة جديدة، دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إلى تخصيص خطبة الجمعة في المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

وكانت هيئة كبار العلماء نشرت بيانا يوم الأربعاء اعتبرت فيه الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام" مضيفة أن "الجماعة تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين".

ولا يعد هذا التصريح الأول من نوعه لمسؤول سعودي بشأن الإخوان المسلمين، إذ سبق أن حذرت هيئات دينية في المملكة عام2017، مما سمته "منهج الجماعة القائم على الخروج على الدولة".

لكن بيان كبار العلماء الأخير أشار صراحة إلى الجماعة باعتبارها "إرهابية، لا تمثل الإسلام، وتتبع أهدافها الحزبية".

رد جماعة الإخوان المسلمين

ومن جهتها ردت جماعة الإخوان المسلمين ببيان نفت فيه "الاتهامات التي وجهتها لها هيئة كبار العلماء" مضيفة أن "الجماعة بعيدة تماماً عن العنف والإرهاب، وكانت دوماً ضحية لعنف وإرهاب النظم الديكتاتورية".

ردود فعل متباينة

أثارت تغريدة الوزير السعودي ومن قبلها بيان هيئة كبار العلماء ردود فعل متباينة لا تزال أصداها تردد لحد اللحظة عبر تويتر.

وانقسمت آراء المغردين العرب بين مؤيد ومعارض لبيان الهيئة، وأفردوا عدة وسوم للحديث عن الموضوع كان أكثرها انتشارا: #كبار_العلماء_تجرم_الاخوان .

ويقول المؤيدون لدعوة الوزير السعودي إن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفوه بخطر الجماعة التي يرون أن أفكارها "تسببت في نشر الفكر المتشدد وتعطيل الخطط الرامية لتجديد الخطاب الديني".

واستدل مغردون بتغريدات لشيوخ ومثقفين نادوا بتجريم الإخوان المسلمين، ودعوا إلى الالتزام بخطاب هيئة كبار العلماء السعودية.

كما طالب مغردون وإعلاميون خليجيون بـتنظيم "دورات لتثقيف الشباب وتوعيتهم سياسيا وحمايتهم من أيدولوجية الإخوان" وفق تعبيرهم.

في المقابل، انتقد المدافعون عن جماعة الإخوان دعوة الوزير السعودي إلى "تخصيص الخطبة لجماعة الإخوان بدل التركيز على قضايا ذات أولوية للمواطن السعودي".

واستشهد البعض الآخر بأقوال لعلماء سعوديين بارزين أشادوا فيما مضى بجماعة الإخوان، مثل عبد العزيز بن باز، وبن جبرين.

كما وصف سياسيون ومغردون البيان الأخير لهيئة كبار العلماء، بالتملق"، قائلين: "إن تغيرت توجهات القيادة العليا في المملكة (في المستقبل) فستصدر نفس هذه الهيئة بيانا تشيد فيه بالجماعة التي كانت لها ارتباط وثيق بالسعودية في السبعينيات".

مغردون: لماذا هذا التوقيت؟

ولم توضح الهيئة السعودية سبب إصدار هذا البيان، لكنه جاء بعد أسابيع من قرار ملكي يقضي بإعادة تشكيلها.

إلا أن مراقبين ومعلقين وصفوا بيان الهيئة بأنه "فتوى سياسية تتماشى مع التغيرات الإقليمية والدولية خاصة بعد فوز جو بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية".

وقد تعهد بايدن بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، وانتقد ما اعتبره "تساهلاً وتغاضياً من قبل ترامب عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة".

ويرى معلقون أن بيان هيئة كبار العلماء جاء للرد على "الحماس الذي أبداه بعض المتعاطفين مع الإخوان المسلمين لفوز يايدن وحديث البعض عن تأثيره السلبي المحتمل على العلاقات السعودية الأمريكية"، وفق قولهم.

في حين يرفض آخرون ربط بيان الهيئة بنتائج الانتخابات الأمريكية، بل يربطونه بالهجمات التي شهدتها السعودية وعدد من دول الأوروبية في الآونة الأخيرة.

ويقول معلقون وصحفيون سعوديون إن بيان هيئة كبار العلماء تضمن "رسالة واضحة إلى أوروبا مفادها أن جماعة الإخوان لا تمثل الإسلام، وأن خطرها على الإسلام هو نفسه الخطر الذي يتهدد أوروبا"، على حد قولهم.

لذا يعتبر كثيرون أن البيان بمثابة إبراء ذمة تسعى من خلاله السعودية "الترويج لنموذج مختلف من التدين".

وقاد صحفيون ومغردون سعوديون في السنوات الماضية حملات إلكترونية ضد المنتمين للتيارات الإسلامية في المنطقة.

ويعتقد مطلقو تلك الحملات أن "جماعة الإخوان، ومن يدعمها، هي العدو الرئيسي لمسار الإصلاح الذي يتبناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

ويستدل هؤلاء بمقاطع من خطاب ألقاه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ففي معرض حديثه عن المستجدات الأمنية والسياسية، قدم بن سلمان مقارنة لظاهرة التطرف في السابق، وما وصل إليه الحال.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه مرحبون بتصريحات بن سلمان عن "نجاح المملكة في إعادة صورة الإسلام المعتدل بعد اجتثاث أفكار الجماعة الإسلامية من أمثال الصحوة والإخوان"، يقلل آخرون من أهميتها ويعدونها محاولة "للنيل من تيارات الإسلام السياسي، الذي مثل بديلا لمشروع طالما احتكرته السلطة السعودية، وهي فكرة تمثيل الإسلام"، وفق تعبيرهم.

وفي هذا السياق، علق المغرد محمد أبو عرب: "على مدى العقود الماضية اختطف الدين الحنيف من قبل التيارات المتأسلمة وعلى رأسها الإخوان، وتشوه هويته في وعي الفرد المسلم .. من أجل أجندتهم السياسية #كلنا_محمد_بن_سلمان".

أما محمد المختار الشنقيطي فكتب: "ما يريده المستبدون وظهيرُهم الدولي ليس إسلاما معتدلا، بل إسلاما منزوع الدسم، لا ينصر مظلوما، ولا يزعج ظالما .. وقد وجدوا في #عمائم_السوء وفقراء الضمائر ما يريدونه".

في حين يقف فريق آخر على الحياد من طرفي الصراع، وانتقد بعضهم دعم بعض الحكومات العربية للتيار السلفي المدخلي، مستفيدة من مبدأ طاعة ولي الأمر الذي يرفعه.

لذا يرى ذلك الفريق أن الحكومات العربية وخصومها من الإسلاميين فشلا على حد سواء في النهوض بالفكر في مجتمعاتهم واحتكروا مفهوما خاصا للدين يخدم رؤيتهم السياسية.

وفي مارس/آذار 2018 وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جماعة الإخوان بأنها "حاضنة للإرهابيين" كما هاجم الجماعة في مقابلة تلفزيونية في محطة "سي بي الأميركية، متعهدا بـ"اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين" من المدارس السعودية في وقت وجيز.