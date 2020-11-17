قناة كراميش: أغنية "الخدامة" للأطفال تثير غضبا واسعا

أثارت أغنية نشرتها قناة "كراميش" الأردنية للأطفال ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر كثيرون أن الأغنية، والتي أطلق عليها "الخدامة"، "تحض على الكراهية" ضد العاملات المنزليات وتصورهم بشكل "مهين وعنصري".

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، أثارت الأغنية غضبا واسعا بين مغردين

ويظهر الفيديو فتاة صغيرة تغني وتشتكي من العاملة المنزلية في بيتها، التي تستمر بخلق الأعذار لتفادي العمل قائلة: "عندنا خدامة كل يوم تعمل موال مرة مو حابة تشتغل، مرة جيبولي جوال".

ويؤدي دور العاملة المنزلية طفلة أخرى ترتدي الحجاب وتغني أعذارها وتستعطف ربة المنزل بلهجة أجنبية وتقول: "انا ياخد تيكت عشان يسافر خليج بس أنا ما يبي يشتغل أنا أبي هروب، بابا أنا يبي فلوس بنتي مريضة متعوس، يشتغل أنا ليل نهار لازم يحول دولار".

وعقب وابل من التعليقات الغاضبة والاستنكارات المتداولة عبر مواقع التواصل، توقفت القناة عن بث الفيديو وأزالته من حساباتها الرسمية بعد أن حصد أكثر من ست ملايين مشاهدة.

وقدمت القناة اعتذرا في أحد منشوراتها يقول: "الكليب كان يتحدث عن فئة معينة من المجتمع تعامل الخدم بل إن بعض الخدم فعلا يهربون من البيوت ونحن سلطنا الضوء على هذه الفئة بالتحديد إضافة الى سلوك الخادمات في البيوت ... وقمنا بإيقاف الكليب فورا عندما أدركنا هذا من خلال آراء المشاهدين".

وأثارت الأغنية غضبا واسعا عبر مواقع التواصل، ودشن مغردون وسم #كراميش_تهين_العاملات للتعبير عن استنكارهم للأغنية التي "تنتهك حقوق الإنسان وتهين كرامته".

وعبر مغردون عن قلقهم حول تأثير هذا النوع من الأغاني التي على الأطفال، والتي وصفوها بأنها "ترسخ الطبقية وتقدم مفاهيم تربوية خاطئة للأطفال".

كما استرجع بعضهم ذكرياتهم مع أفلام كرتونية وأغان "هادفة وبريئة".