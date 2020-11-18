آمنة نصير: جدل في مصر بعد تصريح حول شرعية زواج المسلمة من غير المسلم

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أثارت آمنة نصير، النائبة في البرلمان المصري وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مصر، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح لها بأنه "لا يوجد نص صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم".

وفي مقابلة على قناة الحدث اليوم، قالت نصير: "غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم، يعني هم ليسوا عباد أصنام ولا ينكرون وجود لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا".

وأضافت: "في مثل هذه الحالة إذا طبق الزوج (غير المسلم) ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها".

تصريح النائبة المصرية أثار موجة كبيرة من الانتقادات والتعليقات الغاضبة على مواقع التواصل.

وفي وقت لاحق، استنكرت نصير "الحملة" التي طالت تصريحاتها، موضحة أن "تعليقها أخرج من سياقه" وأنها "تحدثت عن مئات الحالات المتواجدة في أوروبا وأمريكا التي تعاني الأمرين من هذا الموضوع".

من جهة أخرى، أعاد العديد من النشطاء وبعض وسائل الإعلام نشر فيديو لشيخ الأزهر أحمد الطيب يعود لعام 2016، يؤكد فيه "عدم شرعية زواج المسلمة من غير المسلم وأن الزواج في الإسلام رباط ديني يقوم على المودة".

وطالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، آمنه نصير أن "تحترم تخصصها في الفلسفة ولا تقر على الفقه الإسلامي حتى لا تحدث فتنة نحن في غنى عنها".

وقال الشيخ عبد الله رشدي إن: "زواجُ المسلمةِ من غيرِ مسلمٍ باطلٌ وإن حدث جماعٌ فهو زنا، ومن زعم أنه زواجٌ فقد كذب على دين المسلمين".

في المقابل وصف آخرون تصريح نصير بالخطوة الجريئة جداً "لتصحيح ما حلله الرجل لنفسه، وحرمه على المرأة".

ورأت المذيعة المصرية ياسمين الخطيب أن "الاختلاف الديني والمذهبي عراقيل وهمية، قبلية، بين البشر، تجاوزتها المجتمعات المتحضرة، المؤمنة بالإنسانية .. والإنسانية هي روح كل دين وغايته".

وعلّق سامح إسماعيل منتقدا المؤسسة الرسمية التي سترفض حسب رأيه أن تخسر "مكاسبها الفقهية حتى لو كان على حساب الحقوق الإنسانية لأنها ببساطة قضية سلطة".

واعتبرت رؤى العزاوي أن "القرآن فعلا لا يحرم هذا الزواج. لكن المشكلة تكمن بس بالتراث الإسلامي والمسيحي الذي وللأسف يحرم هذا الموضوع"، وأضافت "المشكلة ليست في الزواج في حد ذاته بل في الخلاف الذي عادة ما يظهر بعد الانجاب."