بومبيو وحركة مقاطعة إسرائيل: مغردون عرب يهاجمون تصريحاته حول معاداة السامية

لم تمر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، مرور الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو

فقد زار بومبيو مستوطنة بسجوت الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة والجولان، في سابقة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال بومبيو، إن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن اعتبار نشاط منظمة "بي دي إس"، الداعية إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، معاديا للسامية.

وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المدافعين عن القضية الفلسطينية في عدد من الدول العربية.

حركة مقاطعة إسرائيل

ومن جهتها علقت حركة مقاطعة إسرائيل على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بالقول: "من المفارقات أنّ إدارة ترامب، بتحريضٍ وغطاءٍ من نظام الاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، تواصل تمكين وتطبيع سيادة البيض ومعاداة اليهود وغيرهم في الولايات المتحدة وحول العالم، بينما تحاول في ذات الوقت تشويه سمعة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)".

وأضافت الحركة: "‏وهي حركة حقوقية يقودها أوسع تحالف فلسطيني، فضلاً عن تشويه سمعة ملايين من أنصارها حول العالم باعتبار الحركة "معادية للسامية". إن حركة المقاطعة (BDS) ترفض بشكلٍ مبدئي ومتّسق جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك العنصرية ضد اليهود".

وختمت بالقول: "سنقاوم هذه المحاولات المكارثية والبلطجية من قبل الإدارة الأمريكية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان لفرض نظام الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي علينا كقدرٍ محتوم".

ردود فعل شعبية

وعلى الصعيد الشعبي، رفض مغردون عرب تصريحات بومبيو الأخيرة، وطالبوا بالوقوف إلى جانب حركة مقاطعة إسرائيل والدفاع عنها.

فقال يوسف يوسف: "مهم أن يقف الجميع مع هذه الحركة المحترمة والتي قلت هذه الأيام، يحاول فريق ترامب تمرير قانون يجرم انتقاد ومقاطعة الصهيونية بشكل عام، ويجرم حركة مقاطعة إسرائيل بشكل خاص".

واعتبر البعض أن تصريحات بومبيو حول حركة مقاطعة إسرائيل ما هي إلا "هدايا وداع لليمين الإسرائيلي".

فقالت هديل صديق: "بومبيو مستمر بتقديم هدايا وداع لليمين الإسرائيلي .. يصنف حركة مقاطعة إسرائيل BDS بأنها "معادية للسامية، ويطلب من كل المنتجين وضع "صنع في إسرائيل" على كل منتجات المناطق المحتلة والمنهوبة في الضفة الغربية".

بينما رأى آخرون أن "سلاح المقاطعة مؤلم وفعال، ويجب المحافظة عليه".

فقالت رملاء أحمد: "وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو: سنعلن حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" وحركات أخرى منظمات "معادية للسامية"، هذا يدل على أن المقاطعة مؤلمة وفعالة جدًا، لذلك يجب أن نستمر بمقاطعة إسرائيل...".

بنيامين نتنياهو

وفي المقابل علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على زيارة وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، لإسرائيل بالقول: "قلت لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو: سعدت باستضافة صديقي مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في عاصمتنا أورشليم. التحالف بين بلدينا وصل إلى قمم غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس ترامب وبفضله اعترفت إسرائيل بأورشليم كعاصمة إسرائيل ونقلت سفارتها إليها واعترفت بسيادتنا على الجولان".