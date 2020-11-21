بالفيديو: الطفلة لجين حسن تنفي شائعة وفاتها

ضج موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في العالم العربي، والسعودية بشكل خاص، بخبر وفاة الطفلة السعودية لجين حسن، ذائعة الصيت على تطبيق "سناب شات"والمعروفة إعلاميًا باسم "لجين أم رموش".

#لجين_حسن

صدر الصورة، Instagram @lk7k1 التعليق على الصورة، لجين حسن

بدأت القصة عندما شرع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، في نشر صورة من حساب لجين، البالغة من العمر 12 عاما، على انستغرام تحمل تعليقا يقول: (remember) أي "تذكر".

ومع انتشار الخبر، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم #لجين_حسن، الذي كان ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة، إذ ترحم كثيرون من خلاله على الطفلة المشهورة.

فقال سيف: "الله يرحمها ويغفر لها، قسم بالله الأخبار اللي زي كذا تضيق الصدر".

وفي المقابل، طالب مستخدمون أهل لجين تأكيد الخبر أو نفيه.

فقالت ضوى بنت محمد: "يقولون أن لجين حسن توفت بس البنت منزلة بوست في الانستغرام من 8 شهور. آخر بوست بـ 21 فبراير أتمنى أهلها يطلعون ويقولون إشاعة".

ومن جهة أخرى، طالب عدد من المغردين من بعض الأشخاص بعدم التعرض للطفلة، بعد انتشار عدد من التغريدات المسيئة.

فقالت ندى: "سواءً صدق توفت أو كذب أحمد ربي بعمري ماتنمرت عليها ولا على غيرها من المشاهير خاصه بهالعمر، لأني عارفة كيف بيكون شعور الندم لو صار له شيء، لمتى الناس تجرح ببعض بدون تأنيب ضمير لين الواحد منهم صار له شيء ندمنا قد شعر راسنا؟ الدنيا ما تسوى والله شخص يموت وهو مغبون من شخص مثله".

حقيقة الخبر

ولم تنتظر لجين طويلا، حتى خرجت على متابعيها بمقطع فيديو نشرته على حسابها في تويتر قالت فيه "أهلا وسهلا فيكم جميعا، أنا ما كنت حابة أتكلم في الموضوع لكن شفت ناس كثير تتلكم فيه وحسابات معروفة جدا نشرت هذا الخبر".

وأضافت لجين "هذا الخبر غير صحيح، وأنا موجودة بصحة وعافية وأتمنى من الحسابات التي تنزل كل هذه الأخبار تكون متأكدة قبل نشرها وتداولها".