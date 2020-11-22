محمد رمضان: صورة للفنان المصري مع المغني الإسرائيلي عومير آدم تثير موجة من الانتقادات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للفنان المصري محمد رمضان، تظهره وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي، مما أثار جدلا واسعا بين مغردين واتهامات لرمضان بالـ "خيانة والتطبيع".

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، حمد المزروعي ومحمد رمضان وعومير آدم

وكان الإماراتي حمد المزروعي أول من نشر الصورة برفقة الفنانين الإسرائيلي والمصري مستخدما وسم #دبي_تجمعنا، قبل حذفها عقب موجة من الهجوم.

وفي رد على الانتقادات الموجهة إليه، غرّد محمد رمضان قائلا بأنه "لا يسأل عن بلد الشخص الذي يلتقط معه الصورة"، وشارك مقطع فيديو من الحفل ذاته، يظهر رمضان برفقة شاب فلسطيني، وأضاف بأن الهدف من الهجوم الكبير عليه هو "محاولة لإيقاف نجاحه، ولا علاقة له بالقضية الفلسطينية".

وكان نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، قد سبق وأكد في حوار له مع برنامج تلفزيوني محلي بأن رمضان نفى معرفته الشخصية بالفنان الإسرائيلي قبل التصوير معه.

"مسمار في نعش شعبيته"

وتصدر اسم محمد رمضان مواقع التواصل في مصر، كما طالب مغردون بمقاطعته و "طرده من نقابة الفنانين"، مؤكدين على دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للتطبيع "بكل أشكاله".

في المقابل، لقيت الصورة ترحيبا واسعا بين إسرائيليين وعرب مؤيدين للتطبيع، وشجعوا فنانين على القيام بخطوات مماثلة بهدف "تعزيز الوحدة" بين إسرائيل والبلدان المطبعة.

كما شاركت صفحة "إسرائيل بالعربية" صورة أخرى لرمضان برفقة لاعب الكرة الإسرائيلي ضياء سبع.