مدرسة إنجيلية "للتعافي من المثلية الجنسية" في مصر تثير غضب حقوقيين

أثار إعلان لجماعة إنجيلية في مصر عن إنشاء مدرسة "للتعافي من المثلية الجنسية"، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم نشطاء ومغردون الكنيسة "برهاب المثلية"، معارضين فكرة إمكانية "علاج ما هو ليس بمرض من الأساس".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أسقطت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض العقلية في الولايات المتحدة منذ 47 عاما

وكان القس طوني جورج، مؤسس خدمة تابعة لرابطة الإنجيليين في مصر والشرق الأوسط، قد أعلن عن إنشاء المدرسة التي تبدأ في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتستمر لمدة ثمانية أسابيع.

وقال القس في بيان له إن المدرسة تستهدف هؤلاء الذين "يصارعون مع الميول غير المرغوب بها، والتي تكون نتيجة ما مروا به في مرحلة الطفولة".

وأضاف بأن "الشفاء من المثلية ليس مستحيلا، فقد خلق الله بداخلنا مرونة تسمح لنا بالتغير والتخلص من الميول المثلية". كما تابع إن "الإحساس بالمسؤولية" هو ما دفعه لإنشاء المدرسة، "خاصة وإن الأعداد في تزايد مستمر".

انتقادات من نشطاء

وتسبب الخبر بضجة كبيرة في الأوساط الحقوقية، إذ استنكر نشطاء الترويج لفكرة "علاج" المثلية من أصلها، معبرين عن استيائهم منها "خاصة في ظل التقدم الذي يشهده العالم في تقبل وحماية مجتمع الميم".

وانتقد مغردون ما وصفوه بـ"تجاهل الكنيسة لمشاكل أكثر خطورة يعاني منها الشباب المصري"، ودعوا إلى "تقبل الاختلاف" و"عدم التمييز".

كما حذر آخرون من مخاطر الهوموفوبيا أو "رهاب المثلية" الذي قد "يبرر ممارسات العنف والتمييز ضد هذه الفئة المهمشة".

المثلية الجنسية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أسقطت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض العقلية في الولايات المتحدة منذ 47 عاما

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت المثلية الجنسية من لائحة الأمراض العقلية سنة 1973وتبعتها في ذلك منظمة الصحة العالمية عام 1990.

وعلى المستوى العالمي، لا يعترف العلماء بوجود "علاج" للمثلية.

من جهة أخرى، أيد مستخدمون قرار المدرسة الإنجيلية، وأشاروا إلى أن الأديان السماوية الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام) حرمت المثلية الجنسية إلى حد كبير.