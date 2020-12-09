"لفظ عنصري" في مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير يفتح جدلا حول وضع اللاجئين في تركيا

أثارت حادثة "اللفظ العنصري" التي شهدتها مباراة كرة قدم في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ردود أفعال عالمية واسعة، إذ اتهم فريق باشاكشهير التركي الحكم باستخدام لغة عنصرية للإشارة إلى مساعد مدربهم بيير ويبو. وفي حين ظهر وسم #لاللعنصرية (#NoToRacism) بين أكثر الوسوم المتداولة عالميا، وعبر من خلاله سياسيون ومشاهير ولاعبو كرة قدم عن تضامنهم مع المدرب الكاميروني، إلا أن مغردين اغتنموا الفرصة لتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"الكيل بمكيالين" عند تنديد البعض بالعنصرية، خاصة في تركيا، حيث "يعاني سوريون وسود من ممارسات عنصرية" على حد وصفهم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أظهرت لقطات مهاجم باشاكشهر، ديمبا با، الذي كان ضمن البدلاء، وهو يسأل الحكم الرابع: "لماذا، عندما تذكر رجلا أسود، تقول: هذا الرجل الأسود؟"

وتقاطع الجدل حول العلاقة بين الرياضة والعنصرية مع نقاش سياسي، إذ وجه مغردون سهام النقد إلى مواقف أحزاب سياسية تركية، مثل "حزب الخير"، الذي غرد متضامنا مع ويبو. وتسبب تضامن الحزب بموجة من الانتقادات إذ قال مغردون: "في نهاية المطاف، ويبو ليس سوريا".

وفي سياق مشابه، انتقد آخرون تضامن سياسيين أتراك مع الحملة ضد العنصرية، الذي وصفوه "بالازدواجية الخفية" لأنهم "ينددون بالعنصرية وفي نفس الوقت يهاجمون لاجئين سوريين في بلدانهم".

وفي سياق آخر، أشار مغردون إلى تكرار "الإهانات العنصرية" خلال مباريات الأندية العربية، مستائين من "عدم اتخاذ السلطات أي خطوات جدية لمحاربة العنصرية في كرة القدم العربية، بعكس نظيراتها في أوروبا".

وتستأنف يوم الأربعاء مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير، بعد توقفها الثلاثاء إثر اتهام الحكم الرابع، سيباستيان كولتيسكو، باستخدام لفظ عنصري.

وكان حكم المباراة قد طرد بيير ويبو، لاعب منتخب الكاميرون السابق، بعد مشادة كلامية عند خط التماس. وغادر لاعبو باشاكشهير الملعب احتجاجا، قبل أن يتبعهم لاعبو باريس سان جيرمان.

وجاء الحادث في الدقيقة 14 من مباراة الفريقين.

وغرد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلا إن الاتحاد "قرر بعد مناقشة مع الناديين، بشكل استثنائي استكمال المباراة ولعب الدقائق المتبقية ... مع طاقم حكام جديد". وأضاف: "سيتم فتح تحقيق شامل في الحادث على الفور".

كما غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت وسم #لاللعنصرية، إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "سيتخذ الخطوات اللازمة".