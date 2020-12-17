لقاح كورونا يصل السعودية والمغردون يطلقون استطلاعا شعبيا حول استخدامه

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بعد إعلان وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى المملكة، حتى أطلق سعوديون استطلاع رأي شعبي على تويتر عن من سيأخذ اللقاح؟

وقال الربيعة خلال ملتقى ميزانية 2021: "إن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع، وأن الأولوية في اللقاح لمن لديهم أمراض مزمنة ومن تجاوز عمرهم 65 عاما، وسيبدأ توزيع اللقاح في الأيام الثلاثة القادمة".

وعرض وزير الصحة عينة من اللقاح، قائلا: "سعيدون بأن بتواجدها، وإن شاء الله تكون بداية بانفراج الأزمة وتوفرها للجميع في أقرب فرصة".

وتلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أول جرعة من لقاح فيروس كورونا. وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.

#هل_ستاخذون_لقاح_كورونا

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية #هل_ستاخذون_لقاح_كورونا الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة.

وانقسم المستخدمون بين مؤيد لا مانع لديه من أخذ اللقاح ورافض له.

فقال صليل: "اللهم لك الحمد ولك الشكر والفضل الأول والأخير لله بانتهاء الوباء اللي فتك بالأمه وكل الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توفير اللقاح مجانا للسعوديين والمقيمين شكرا‬ وبعون الله من أول الأشخاص اللي يأخذه أن تم السماح لي".

وفي المقابل رفض آخرون أخذ اللقاح، وذلك لعدم معرفتهم بمكونات اللقاح والأعراض الجانية التي قد يخلفها اللقاح على المدى البعيد.

فقالت أم إبراهيم: "أول شيء خلاه يعدي السنة كامله للناس إلي اتطعموا عنه إذا ما حصل معهم مضاعفات ولا نقص في الجسم، السنة الي بعدها نأخذ تطعيم".

وتسآءل كثيرون عن سبب انتشار التقارير السلبية حول اللقاح، والمعلومات المتضاربة حول اللقاحات الأخرى.

فقال بدر العياضي: "في ظل انتشار العدد الهائل من التقارير السلبية عن اللقاح، السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن أمام حرب تشويه بين شركات الأدوية أو فعلاً أمام مؤامرة لقاح غامض؟".

وتحدث آخرون عن كل الذين كانوا يطالبون بلقاح مع بداية انتشار فيروس كورونا، وعندما حضر اللقاح يرفضون أخذه.

فقال محمد: "سبحان الله لو يعاد شريط بداية الأزمة ومطالبات الناس باللقاح لكي يمارس حياته الطبيعية لوافق على أي لقاح ممكن ولو نسبته 60% والآن اختلف الوضع معهم وتوفر اللقاح الآمن بعد الله ويشككون فيه عموما من مصلحة أهلنا أولا ووطننا ثانيا أن نأخذ اللقاح".

ما مدى فعالية اللقاح؟