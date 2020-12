اليوم العالمي للغة العربية: كيف احتفى العرب حول العالم بلغة الضاد؟

#اليوم_العالمي_للغه_العربيه

فقالت ليليان: "في اليوم العالمي للغة العربية يا ريت تُحترم هيدي اللغة أكثر خاصة مننا نحنا العرب يلي مفكرين الحضارة هي باستخدام yes و no و so و déja و d'accord و غيرها من الكلمات والعبارات يلي صار من خلالها البعض عم يعتبر لغته العربية وكأنها لغة تخلف".