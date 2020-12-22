أحمد حسن وزينب: اتهامات لليوتيوبر المصري بحرق سيارته "لجذب الانتباه"

صدر الصورة، Facebook/Ahmad Hassan

أثار اليوتيوبر المصري أحمد حسن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بثه فيديو مباشر عبر حسابه على فيسبوك يظهر سيارته وهي تحترق مساء يوم الأحد.

وقال أحمد خلال البث المباشر، وهو يقف قرب سيارته التي تبلغ قيمتها "أكثر من مليون جنيه" حسب تعبيره، إنه شاهد أعمدة الدخان تخرج من السيارة أثناء تواجده وزوجته وابنته داخلها، مما دفعهم للخروج منها سريعا، وأضاف: "ربنا كتبلنا عمر جديد".

وأبدى حسن استغرابه من حدوث الحريق خصوصا أنه اشترى السيارة من الشركة ولم يستخدمها إلا قليلا.

وحصد فيديو البث المباشر للحريق أكثر من 7 ملايين مشاهدة وأكثر من 90 ألف تعليق.

"عمر جديد" أم "فيديو مفتعل"

ولم يمر فيديو الحريق دون جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانقسام بالآراء.

واعتبر كثيرون أن تدخل "العناية الإلهية" حال دون وقوع كارثة وأن عمرا جديدا قد كتب بالفعل لليوتيوبر المصري وعائلته.

في المقابل شن كثيرون هجوما على حسن، واتهموه بافتعال الحريق ومحاولة جذب الانتباه والحصول على نسبة مشاهدة عالية.

وانتقد آخرون حرص أحمد على الظهور ببث مباشر بينما كان الأولى به الاهتمام بإنقاذ زوجته وابنته والاتصال بفوج الإطفاء.

واتهمه البعض الآخر بتقليد اليوتيوبر الروسي؛ ميخائيل ليتفين، الذي أضرم النيران في سيارته على الهواء مباشرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحقق الفيديو المصور للحريق حينها ملايين المشاهدات.

وردا على الانتقادات، ظهر أحمد حسن بفيديو مباشر آخر نفى فيه أن يكون ما حصل مفتعلا وأنه نشر الفيديو على فيسبوك لتوثيق ما حصل ولو أراد الأموال لنشر الفيديو على اليوتيوب.

وطالب اليوتيوبر المصري الشركة المصنعة للسيارة بتعويضه، مؤكدا أنه يتابع الموضوع معها ومع شركة التأمين.