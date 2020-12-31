سلمان العودة: نجل الداعية السعودي يقول إن والده يتعرض "لقتل بطيء"

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أشعلت تغريدة لنجل الداعية السعودي سلمان العودة، مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، أعلن من خلالها تعرض والده "لموت بطيء" في محبسه بالسعودية.

وقال عبدالله العودة في سلسلة تغريدات: "أعلن للأمة العربية الإسلامية والعالم أن الوالد د. سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض، حيث التدهور المخيف لصحته في الأشهر الأخيرة والإهمال الطبي الشديد، ونحن نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل للوالد".

وأضاف العودة: "هناك تعمّد تغييب للوالد عن الأنظار ومنع الاتصالات بالكامل، وتقطّع الزيارات، ولكن في جلسة المحكمة في ربيع الآخر (منتصف نوفمبر)، رأته العائلة وجهاً لوجه أخيراً فبدا هزيلا ضعيفاً مشتّتاً مستسلماً تساوت عنده الحياة وعدمها، وهذا يؤكد سياسة القتل المتعمد".

وجاءت تغريدة عبدالله بعد أقل من شهر على تغريدة سابقة، أعلن فيها فقدان والده نصف بصره ونصف سمعه.

#لاتقتلوا_سلمان_العودة

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة عبدالله، وأطلقوا وسم #لاتقتلوا_سلمان_العودة ، داعين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للتدخل من أجل إطلاق سراح الداعية السعودي.

فقال تركي الشلهوب: "السجون وُجدت للمجرمين واللصوص وقُطّاع الطرق والمفسدين .. أما في السعودية فقد أصبحت مقابر للأحياء من المصلحين والمفكرين وأصحاب الرأي والنصيحة".

وأنحى كثيرون باللائمة فيما يحصل للداعية سلمان العودة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فقال حسين عمارة: "اعتقال العلماء والأحرار في السعودية جريمة يتحمل مسؤوليتها أولا بن سلمان ثم العلماء والقضاة وحراس السجون الخاضعون له خوفا أو نفاقا".

وقال ياسر أبو هلالة: "وسم يجب أن يتصدر عالميا. جريمة السكوت على جريمة بهذا الحجم بحق رجل كان الملك سلمان يطلب مشورته! وكل جريمته إنه دعا للصلح بين الإخوة تغريدة قد تنقذ حياة الشيخ سلمان العودة‬".

ومن جهته غرد حساب معتقلي الرأي بالقول: "هل ننتظر أن يفقد العودة حياته بسبب الإهمال الطبي والقتل البطيء؟".

"داعية" أم "إرهابي"؟

من جهة أخرى، وصف مغردون آخرون سلمان العودة بـ"الإرهابي" الذي "يحرض على حكامه".

وكان سلمان العودة قد اعتُقل في سبتمبر/ أيلول عام 2017، ضمن أكثر من عشرين شخصا آخرين بتهم تتعلق بـ "الإرهاب والتآمر على الدولة".

وقالت منظمة العفو الدولية إنه اعتقل، بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية وقطر.