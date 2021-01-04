إلياس الرحباني: مغردون ومدونون عرب ينعون الموسيقار اللبناني الراحل

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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وعدد من الدول العربية حالة من الحزن بعد وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وإلياس الرحباني موسيقي وملحن وموزع وكاتب أغانٍ وقائد أوركسترا، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

#إلياس_الرحباني

وسارع العديد من الفنانين والمغردين إلى نعي الرحباني فور شيوع خبر الوفاة.

وأطلق مستخدمو تويتر وسم #إلياس_الرحباني للحديث عن الموسيقار الراحل والإشادة بما قدمه من أعمال موسيقية.

ونعت الفنانة كارول سماحة، الراحل إلياس الرحباني في حسابها الخاص عبر موقع تويتر.

وكتبت "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية.. وداعا إلياس الرحباني. شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان. أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان. أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".

ووصف الإعلامي اللبناني نيشان الأخوة الرحابنة الراحلون بالحلم.

أما الفنان يوسف الخال فرأى أن: "الجمال قد نفد في هذا الزمن". وتابع قائلا: "بصلوات موسيقية ستستقبلك السموات".

أما الفنان السوري ناصيف زيتون فوصف الرحباني بـ "أرزة شامخة من لبنان".

وودع كثيرون الرحباني باستذكار واقتباس كلمات من ما وصفوها بأجمل أغنانيه.

فقالت إلهام غسان: "سيصحى اليوم حنا السكران من سكرته، ليبكي في أوضه منسيه مع عمي بو مسعود، يشاركهم النحيب طير الوروار والطاحون، على والدهم الياس الرحباني".

وغردت فرح قائلة: "الياس الرحباني يقول وداعاً و"بيبقى حنا السكران ملهي وعلى الحيطان عم بيصوّر بنت الجيران".

وأعاد آخرون نشر مقاطع موسيقية شهيرة للفنان الراحل.