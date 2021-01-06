قاسم سليماني: اللبنانيون منقسمون حول تمثاله، وصاية إيرانية أم تكريم مستحق؟

صدر الصورة، Social media

أثارت إزالة الستار عن تمثال خاص بالجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضاحية بيروت الجنوبية، جدلا واسعا في لبنان.

الكشف عن تمثال سليماني جاء بحفل رسمي أقامته "بلدية الغبيري"، التي يسيطر عليها ممثلون عن حزب الله، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في غارة جوية أمريكية، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ودشن التمثال في شارع كبير يحمل اسم سليماني أيضا، بمنطقة الغبيري جنوبي بيروت.

تكريم أم تبعية؟

ولم يمر الكشف عن تمثال سليماني دون ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي انقسمت الآراء فيها بين من اعتبره تقديرا لشخص "ساعد لبنان" ومن اعتبر رفع تمثال لشخص أجنبي ينافي أسس سيادة الدولة.

ورأى كثيرون أن نصب تمثال لشخصية أجنبية ورفع صوره على طريق المطار، التي تعد بوابة الاستقبال الأولى في العاصمة اللبنانية،فيه استفزاز لشريحة واسعة من اللبنانيين، الذي يرفضون التدخل الإيراني في بلادهم.

وفي هذا السياق اعتبر الوزير اللبناني السابق أشرف ريفي أن "تمثال قاسم سليماني يمثّل وصاية إيران على لبنان التي دمرت سوريا والعراق واليمن وزرعت الميليشيات".

وقال مارك ضو إن "ولو كان لبنان على توافق مع العرب، لكانوا أكثر استعدادا لمساعدة الشعب اللبناني بمحنته، لكننا مشغولين بوضع تماثيل لا تجلب لنا سوى سيطرة خارجية".

ودخل أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بالنقاش معتبرا أن مجسم سليماني وما سبقه من صور هو "ظاهرة جديدة تنتشر في لبنان مترافقة مع تصاريح إيرانية تعلن جهرًا لبنان خط إيراني أمامي مدعومًا بالصواريخ". وتساءل: "هل نقول لكم هنيئًا لكم بالاحتلال الإيراني؟ وأين الوطنية من العمالة اللي "على عينك يا تاجر"؟".

في المقابل رد المدافعون عن نصب تمثال لسيلماني عبر إطلاق وسم #سليماني_منا_اهل_لبنان .

واستغرب المشاركون بالوسم غضب البعض المستجد من "تمثال لقائد محور المقاومة الذي ساعد لبنان منذ تحرير الجنوب عام 2000 حتّى آخر لحظة من حياته" حسب تعبيرهم.

واعتبرت آية الأتات أن وجود تمثال لسيلماني "شرف للبنان".

وعدد البعض أسماء بعض القادة العرب الذين توجد لهم تماثيل في لبنان.

فرأى جوي أن "تمثال عبد الناصر (غير اللبناني) لم يشكل حساسية عند المعترضين على تمثال سليماني".

ونشر محمد فقيه صورة لبعض المسؤولين اللبنانيين أثناء الكشف عن تمثال خاص برئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد آل نهيان.

ودعا مغردون آخرون المعترضين على التمثال إلى استبدال أسماء الشوارع اللبنانية التي تحمل أسماء شخصيات فرنسية وأجنبية قبل الاعتراض.

وعبر آخرون عن يأسهم وإحباطهم من تجدد الجدل حول كل حدث يحصل في لبنان.