اقتحام الكونغرس: مغردون عرب يتفاعلون بالإسقاطات السياسية والسخرية

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أثار اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن الأربعاء، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية.

وأسفر الاقتحام عن تعليق جلسة الكونغرس المخصصة للمصادقة على فوز بايدن، قبل أن تستأنف لاحقا بعد ملاحقة قوات الأمن للمتظاهرين، وفرض منع التجول في العاصمة واشنطن.

"#الربيع_الأمريكي"

اقتحام الكونغرس وأحداث العنف الذي رافقه، أثار صدمة لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب. وتصدرت الوسوم والكلمات المتربطة بالحدث قائمة ترند تويتر في جميع الدول العربية.

وبرز من بين الوسوم المستخدمة وسما: #الربيع_الأمريكي و #أميركا_تنتفض ، التي غلب على مستخدميها طابع السخرية والإسقاطات السياسية.

واستعان البعض بعبارات كانت تستخدم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها بعض الدول خلال السنوات الماضية.

فسخرت نوره مما جرى قائلة: "نحن شعب المملكة العربية السعودية، نطالب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية السماح بحرية التعبير لشعبهم وضبط النفس مع المتظاهرين".

ورأى صابر حسن أن "على الجامعة العربية أن تطالب السلطات الأمريكية بضبط النفس وعدم استعمال القوة واحترام مطالب المحتجين المشروعة".

وتناقل المستخدمون بكثافة صور الأزياء الغريبة التي كان يرتديها بعض المتظاهرين.

وقد وظف البعض تلك الغرابة بشكل ساخر وهزلي.

وتساءل البعض عن سبب الاختلاف بين تعامل قوات الأمن الأمريكية مع المتظاهرين "البيض" وتعاملهم مع مظاهرات "حياة السود مهمة".

وتحدث آخرون عن بداية 2021 المثيرة، والتي تمنى كثيرون أن تكون أكثر هدوءً من 2020، لكن يبدو أن الإثارة والمفاجئات "لا تزال" مستمرة حسب تعبيرهم.

وغرد معتصم النسور ساخرا: "كيف نتأكد إنه 2021 أغرب من 2020؟ العرب تصالحوا والأمريكان دقوا ببعض".

الديمقراطية الأمريكية

وانقسمت الآراء حول "تراجع" الديمقراطية الأمريكية.

وأطلق محمد الدليم على الاحتجاجات اسم "أحداث السادس من يناير" ووصف الديمقراطية الأمريكية بعد ما حدث بأنها "من ورق".

واعتبر محمد أبو حامد أن تراجعها "شيء سلبي ومؤسف للغاية وليس محلا للشماتة أو التشفي".

ورأت فاطمة عودينة أن "اقتحام الكونغرس بالرغم من حداثته في القرن ال21 إلاّ أنّه جزء من الديمقراطية الأمريكية الفريدة من نوعها ولا تشبه ما يدرّس عندنا".

وقد جمدت مواقع تويتر وفيسبوك وإنستاغرام وسنابشات حسابات ترامب بصورة مؤقتة بسبب "انتهاك قواعد الموقع".