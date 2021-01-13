سجال بين عثمان الخميس ووسيم يوسف حول البيت الإبراهيمي و"تكفير" الإمارات

صدر الصورة، youtube التعليق على الصورة، الداعية الكويتي عثمان الخميس

أثار الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من دول الخليج بانتقاده ما يسمى بمشروع البيت الإبراهيمي في الإمارات، واعتبره "كفرا".

واستنكر الخميس وضع الإنجيل والتوراة "المحرفين" على حد قوله، إلى جانب القرآن الكريم، مستندا إلى "عقيدة الولاء والبراء".

وتطرق الداعية الكويتي في الفيديو إلى الحديث عن تمثال بوذا في أبوظبي، واصفاً وضع هذا التمثال في بلاد الإسلام بـ"خطوات الشيطان"، معتبراً أنه "مع مرور الأيام سيعبد بوذا من دون الله".

#عثمان_الخميس_يكفر_الامارات

ومع انتشار الفيديو شن إماراتيون وخليجيون هجوماً عنيفاً على الخميس واتهموه بتكفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلق مستخدمون وسم #عثمان_الخميس_يكفر_الامارات انتقدوا من خلاله كلام الداعية، ووصفوه بالمتطرف.

فقال سعد بن ثقل العجمي: "كمسلم ثم ككويتي، أستنكر ما قاله عثمان الخميس، وأرى أنه ينطوي على مغالطات شرعية، وإطلاقات تحتاج إلى ضبط، خاصةً في النصوص الشرعية التي استدل بها، وأحكام التكفير التي جازف بإطلاقها، وكم من فتوى جرّت بلوى، وغاية الدين سعادة الدارين، لا فسادهما".

#عثمان_الخميس_اسد_السنه

وفي المقابل دافع كثيرون عن الداعية الكويتي، من خلال وسم #عثمان_الخميس_اسد_السنه الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية والكويت.

فقال فهد الزهيري: "البعض مستعد يخالف القرآن والسنة من أجل هواه، فالشيخ عثمان الخميس لم يأت بشيء من عنده وإنما استشهد بآيات وأحاديث على بطلان دعوة البيت الإبراهيمي، يقول ابن تيمية فإذا كان الرجلُ يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب".

وسيم يوسف يرد

وفي حديث لقناة سي إن إن بالعربية، رد وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، على الخميس قائلا: "عثمان الخميس يتكلم في جهالة عندما يقول إن البيت الإبراهيمي كفر، أنا أسألك هل البيت الإبراهيمي هو أن المسيحية واليهودية والإسلام أصبح دين واحد، هو يقول هذا لأنه جاهل، ويسمع من المحرضين على الإمارات".

وأضاف يوسف: "هذا عيب رجال الدين أنهم يتأثرون بما يسمعون من الشارع، هو يقول إن الإمارات جاءت بالإسلام والمسيحية واليهودية وأخرجت منه دينا جديدا وهو الإبراهيمية، لا هذا عبارة عن مبنى من ثلاث أماكن فيه مسجد وفيه مبنى لليهود ومبنى كنيسة ولكل واحد دينه".

وتساءل يوسف عن السبب الحقيقي لتطرق الداعية عثمان الخميس في هذا الوقت بالذات لهذا الأمر، مبينا أنه "يهدف إلى إشعال الفتنة بين الشعب الكويتي والإماراتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال يوسف في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي: "دولة الإمارات دولة تسامح وتعايش، وطن السلام والنور وطن الجميع فيه سواسية لا نفرق بين الناس على حسب دينهم أو طوائفهم، وطن تعلو فيه الإنسانية والعدل والقانون فوق الجميع وطن يرى الناس شركاء في الأمن والأمان والتسامح والسلام، وطن يحترم الإنسان، ويرى حق الحياة للجميع".

نبذة عن بيت العائلة الإبراهيمية

بيت العائلة الإبراهيمية هو مجمع ومعلم في أبوظبي، يحتضن أربعة مبان منفصلة: كنيسة، ومسجد، وكنيس، ومركز ثقافي.

ويقول مسؤولون إماراتيون إن بيت العائلة الإبراهيمية سيضم مختلف الفعاليات والبرامج التي تتنوع بين القمم العالمية وإقامة الشعائر الدينية اليومية المختلفة.