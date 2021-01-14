عمر الغبرا: تعيين الكندي من أصل سوري وزيرا للنقل في كندا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وزير النقل الكندي من أصول سورية عمر الغبرا

احتفى سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوزير النقل الكندي الجديد عمر الغبرا، الذي عينه رئيس الوزراء جاستن ترودو وزيرا للنقل في البلاد، ليصبح أول كندي من أصل سوري يتولى حقيبة وزارية في الحكومة الكندية.

وقال الغبرا عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه "يتطلع لمواصلة هذا العمل بينما يطورون نظام نقل يحظى باعتراف عالمي بوصفه آمنا وفعالا ويراعي البيئة".

"قصة نجاح"

ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مغردون عن سعادتهم بوصول "الوزير الملهم" لمنصب وزاري، محتفين بإنجازات "المهاجر السوري التي تدعو للفخر".

إلا أن الحديث لم يخل من جدل سياسي، إذ وجد معارضو النظام السوري في هذا النبأ فرصة لتسليط الضوء على الوضع السياسي الداخلي في سوريا، "حيث لا يصل المبدعون إلى المناصب إلا إن كانوا مقربين من النظام" على حد قولهم.

وتساءل آخرون عن مصير الغبرا "لو بقي في سوريا"، مشيرين إلى صعوبة النجاح والتفوق في ظل الظروف المعيشية المتردية و"الساعات الطويلة التي يقضيها المواطن السوري للحصول على الغاز والخبز".

أما آخرون فقد عبروا عن أسفهم لهجرة العقول العربية للخارج، وما وصفوه بـ"عدم احتضان بلاد الأصل لمهارات أبنائها".

من هو الغبرا؟