شيشنق: الصراع على هوية الملك يمتد إلى ليبيا بعد مصر والجزائر

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الملك شيشنق

أثار تمثال الملك الأمازيغي شيشنق، في الأيام القليلة الماضية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائر ومصر حول هوية القائد الأمازيغي.

الهيئة العامة للثقافة الليبية

ودخلت ليبيا رسميا على خط الجدل القائم بين جزائريين ومصريين حول أصول الملك شيشنق، من خلال بيان للهيئة العامة للثقافة الليبية التابعة لحكومة الوفاق، يفيد بأن الملك ليبي الأصل، ومن قبيلة المشواش، وذو جذر أمازيغية.

وقال البيان إن الهيئة العامة للثقافة بدولة ليبيا "ومن خلال العودة لكافة المراجع، ذات الدرجة العالية من الدقة والمصداقية، تؤكّد أن الملك شيشنق الأول (929-950 ق. م)، أصوله أمازيغية من قبيلة المشواش الليبية"

وذكر البيان بأن الملك الأمازيغي "حكم مصر وسمّي حكمه بالأسرة 22، وعرفت أسرته لدى المهتمين بالتاريخ المصري القديم باسم الأسرة الليبية".

وأضاف البيان "كما ورد ذكر اسمه (الملك شيشنق الأول) في التوراة، بعد سيطرته على القدس ( اورشليم في التوراة)، ولم تجد الهيئة أي مصادر باللغة الإنجليزية تذكر أن أصول شيشنق جزائرية أو مصرية أو تونسية، كما يروّج البعض".

وأفادت الهيئة بأن مركز المحفوظات والدراسات التاريخية وعددا من الباحثين والمؤرخين، الذين أصدروا كتبا ودراسات حول هذه الشخصية الليبية، سيُصدرون تقريرا خلال الأسبوع المقبل حول شيشنق، وذلك بتكليف من رئيس الهيئة العامة للثقافة.

صدر الصورة، الهيئة العامة للثقافة الليبية التعليق على الصورة، بيان الهيئة العامة للثقافة الليبية

الجزائر - مصر

واحتفالاً برأس السنة الأمازيغية، قامت الجزائر يوم الأحد الفائت، بنصب تمثال للملك شيشنق بولاية تيزي وزو الجزائرية.

وهذا ما أثار حفيظة المصريين، إذ اعتبروا ما قامت به الجزائر يمثل "سرقة" لتاريخ بلادهم، وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "شيشناق مصري".

فقال شريف الشهاوي: "‏في الجزائر بنوا تمثالاً للملك المصري شيشناق وزيفوا التاريخ وقالوا انه ملك بربري جزائري، وهيحطو التمثال في مدينة تيزي وزو أمام متحف المدينة. نناشد وزارة الآثار المصرية والدولة المصرية برفع قضية على الجزائر بتهمه سرقة التاريخ المصري والحضارة المصرية وتزييف التاريخ".

وهذا لم يمنع الجزائريين من التمسك بهوية شيشنق الأمازيغية.