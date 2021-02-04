لقمان سليم: ناشط سياسي لبناني أثار اغتياله غضبا وسيلا من الاتهامات

تصدر اسم الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، تويتر في لبنان والإمارات وارتفع البحث عن اسمه في محركات البحث بعد العثور عليه مقتولا برصاصة في الرأس داخل سيارته في منطقة النبطية جنوب لبنان.

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ردود الفعل

توالت ردود الفعل المدينة للاغتيال الذي وصفه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بالجريمة المروعة، وقال إنه أجرى اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات الاغتيال.

الخبر هز لبنان، واعتبر البعض قتل لقمان سليم "عودة إلى زمن الاغتيالات" التي عانى منها لبنان في الماضي.

وأثار الأمر قلقا من أن اغتيال لقمان سليم لن يكون حادثا منفردا وإنما بداية لسلسة اغتيالات "لأصحاب الرأي".

واستذكر البعض اغتيال المصور جوزف بجاني من مسلّحَيْن مجهولين أمام منزله بعد صعوده إلى سيارته باستخدام كاتم صوت.

تغريدات كثيرة انتقدت "غياب الدور الأمني".

وبينما طالبت أصوات بكشف حقيقة ما حدث، عبر البعض عن فقدان أمل في كشف مرتكب الجريمة.

اتهامات

لم تمر ساعات على اغتيال سليم لقمان، حتى انطلقت الداخلية في البحث كما قال الوزير لكن الأمر قد يستغرق وقتا.

ومع انتشار خبر اغتياله، ربط معلقون الجريمة بالعلاقة السيئة بين لقمان سليم وحزب الله اللبناني الذي يسيطر على الجنوب حيث قتل سليم.

وعرّف لقمان سليم في عناوين الأخبار على أنه "معارض شديد لحزب الله".

وتداول البعض بيانا كان قد نشره سليم في وقت سابق يقول فيه إنه تعرض للتهديد ويحمل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والرئيس نبيه بري مسؤولية سلامته وسلامة عائلته.

وقال سليم في البيان: "أحمّل قوى الأمر الواقع ممثلة بشخص حسن نصرالله وبشخص الأستاذ نبيه بري المسؤولية التامة عما جرى وعما قد يجري، وأضع نفسي ومنزلي ودارة العائلة وقاطنيها في حماية القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني. اللهم قد بلغت".

من جهة أخرى أنحى البعض باللائمة في اغتيال لقمان سليم على إسرائيل أو "جهات أخرى" استغلت "العداوة" بين سليم وحزب الله لتزيد الوضع اللبناني تعقيدا.

من هو لقمان سليم؟

غرد كثيرون رثاء للقمان المثقف والمفكر وهو مؤسس دار الجديد للنشر. واعتبروا في موته خسارة للفكر والثقافة في لبنان.

ولد لقمان سليم في الضاحية الجنوبية لبيروت ودرس في فرنسا حيث حصل على شهادة في الفلسفة من جامعة السوربون.