علاء مبارك يتهم مصطفى بكري بتزوير التاريخ بشأن قرار "سعودية تيران وصنافير"

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا بما أثاره النائب في البرلمان مصطفى بكري من جدل، بحديثه عن قرار "سعودية جزيرتي تيران وصنافير". وزادت حدة الجدل بعد رد من علاء، ابن الرئيس السابق حسني مبارك، يتهم فيه بكري بتزوير التاريخ.

تصريح بكري ورد مبارك

في لقاء مع صحيفة المصري اليوم، سجل عن طريق الفيديو، وبسؤاله عن سبب "دفاعه القوي عن سعودية تيران وصنافير"، قال مصطفى بكري إن "القرار اتخذه الرئيس السابق حسني مبارك عام 1990 وأبلغ به الأمم المتحدة آنذاك" .

وقال بكري إن "الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لم يتخذ القرار، لكنه أقره وفعله".

وردا على تصريح بكري، علق علاء مبارك، ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على الخبر النشور على صفحة "المصري اليوم" متهكما.

ثم غرد علاء مبارك عبر حسابه متهما بكري بتحريف وتزوير التاريخ.

ونشر علاء مبارك نسخة من حكم لمحكمة القضاء الإداري، صادر في يونيو عام 2016 بشأن النزاع حول جزيرتي تيران وصنافير.

وأبرز علاء مبارك في الوثيقة فقرة حول "قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990"، وهو الذي استند إليه بكري في تصريحه، جاء فيها أن القرار "لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير".

لم يرد بكري على سلسلة تغريدات علاء حتى الآن. وقال موقع قناة سي إن إن الأمريكية باللغة العربية إن بكري "رفض الرد على علاء، مشيرا إلى أنه يحترم حضوره وشقيقه جمال لعزاء والدته..".

لكن بكري كان قد وصف رد علاء على الخبر في صفحة المصري اليوم بالتطاول.

وقال بكري في تصريح للصحيفة المصرية إن كلامه "حقيقة تاريخية كان مبارك فيها منصفا".

وتقول "المصري اليوم" إنه أمدها بوثائق "تثبت ذلك"، لكنها لم تنشر أي تفاصيل عنها.

"بكري نتاج لنظام مبارك"

تفاعل كثيرون مع تصريح بكري، لكن التفاعل احتدم وأصبح جدلا مع رد علاء مبارك.

قال بعض المغردين إن تصريحا كهذا من النائب مصطفى بكري يجب أن لا يكون صادما.

واعتمدوا في تغريداتهم، التي ورد أغلبها كردود على تغريدات علاء مبارك، على سجل من المواقف والتصريحات السابقة للنائب في مواضيع كثيرة منها موضوع تيران وصنافير، رأوا فيها من "التناقض" ما دفعهم لاتهام بكري بـ"التلوّن" و"الموالاة لكل ذي سلطة".

وجاءته الاتهامات حتى "ممن كان يحبه سابقا".

بينما يقول بكري إن موقفه في سجال الجزيرتين "معتمد على وثائق قرأها بنفسه ونشر منها في كتاب عن الأزمة".

وبعض من رد على علاء مبارك متهما بكري بالنفاق قال أيضا إن علاء يتعين ألا يندهش من فعل بكري، لأنه "نتاج طبيعي لحكم مبارك ونظامه"، على حد قولهم.

رد مصطفى بكري على هذه النقطة في لقائه مع "المصري اليوم" عندما سأله الصحفي عن ما يقال من أنه "رجل جميع الأنظمة".

وقال بكري إنه شخصية عامة وسياسي يجالس كل السياسيين من كل التوجهات، وعدد شخصيات من تيارات مختلفة، منها السلفي والإسلامي.

بكري قال أيضا إنه قد يرفض الآن مجالسة "الإسرائيلي والإخواني" فقط.

وقال بكري عن ما نشر من صور له مع شخصيات إخوانية، إن الإخوان كانوا جزءا من العملية السياسية.

قضية تيران وصنافير

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا في أبريل/نيسان عام 2016 "بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية للسعودية".

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا باتا واجب النفاذ ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية، والتي نصت على أن الجزيرتين سعوديتان.

وأشارت المحكمة إلى أن "الجزيرتين هما ضمن الإقليم المصري، وخاضعتان للسيادة المصرية الكاملة".

ثم بعد طور من التقاضي نشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية في الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2017.