عمرو دياب: الحلق في أذنه وعطره "الجاذب للنساء" يثيران الجدل في إعلانه الأخير

صدر الصورة، YouTube-Amr Diab

أثار إعلان العطر الخاص بالفنان المصري عمرو دياب، الذي أطلقه قبل أيام، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مظهره إلى جانب العارضات اللاتي شاركن معه في الإعلان.

وطرح الفنان عمرو دياب إعلان عطره الجديد، يوم الاثنين، وصوره في مدينة دبي، وهو من إخراج طارق العريان.

وظهر عمر دياب خلال الإعلان وهو يرتدي حلقا في أذنه، برفقة 4 عارضات "تأثرن بعطره الجذاب".

وحقق الفيديو قرابة 750 ألف مشاهدة منذ عرضه.

#عمرو_دياب_لابس_حلق

وعلى الرغم من مرور عدة أيام على عرض الإعلان إلا أن الجدل حوله لا يزال مستمرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق كثيرون على مظهر الفنان المصري وأطلق البعض وسم #عمرو_دياب_لابس_حلق للحديث عن ظهور دياب بحلق في أذنه على غرار النجوم الأجانب.

ورأى محمد همام أنه، على الرغم من أن عمرو دياب شخصية عالمية، إلا أن تصرفاته في الفترة الأخيرة "لا تفسير لها".

واعتبرت نوشا أن دياب "لم يحترم تاريخيه ولا كبر سنه".

ووصف عثمان بدران، الخبير بمجال الإعلانات والترويج، إعلان الفنان المصري "بالضعيف" وبأنه "لا يليق بقيمة عمرو دياب كعلامة تجارية".

وطالبت رشا الشامي مخرج الكليب، طارق العريان، بالاعتذار قائلة: "مش معقول أول ما أي ست تشم ريحة عمرو دياب تحلم تصاحبه".

في المقابل انبرى محبو النجم المصري في الدفاع عنه.

ونشرت إحدى العارضات، التي شاركت دياب إعلانه، صورة لها معه مع تعليق: "كان العمل معك رائعا".

واعتبر كثيرون أن الحملة على دياب "غير مبررة"، خصوصا أنه "ليس النجم الأول من المشاهير العرب الذين ارتدوا حلقا في الأذن".

في حين رأت منار أنه "يحق له ما لا يحق لغيره".