بي تي اس: حملة إلكترونية من محبي الفرقة على إذاعة ألمانية بسبب تعليق "عنصري"

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وجدت إذاعة راديو ألمانية نفسها فجأة في قلب عاصفة من الانتقادات والهجوم اللاذع من قبل محبي فرقة بي تي اس الكورية، الذين اتهموا أحد مذيعيها بالعنصرية.

القصة بدأت بعدما شبّه ماتياس ماتوشيك، المذيع براديو بايرن 3، الفرقة الكورية بالفيروس المزعج "التي يأمل أن يكون لها لقاح قريبًا"، منتقدا أداء الفرقة لأحد أغاني فرقة كولد بلاي البريطانية قبل أيام.

كيف رد محبو الفرقة الكورية؟

انتقادات المذيع الألماني لم تمر مرور الكرام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي شهدت هجوما واسعا من "جيش" الفرقة من المعجبين، الذين اتهموا المذيع الألماني بالعنصرية بعد تشبيهه الفرقة بفيروس كورونا.

وأطلق محبو الفرقة عددا من الوسوم كان أبرزها # Bayern3Apologize و # Bayern3Racist التي وصل عدد التغريدات فيها أكثر من مليون ونصف، لتحتل صدارة الترند العالمي والعربي في تويتر.

وطالب المغردون الإذاعة الألمانية ومذيعها بالاعتذار.

واستعان كثيرون بمقطع فيديو لـ"كيم نامجون"، أحد أعضاء الفرقة، وهو يشجع فيه على نبذ العنصرية قائلا: "لا يهم من أنت، أو من أين أنت، أو ما لون بشرتك، أو جنسيتك، تكلم فقط عن نفسك".

رد الإذاعة الألمانية

من جهتها، أقرت الإذاعة الألمانية بالخطأ الذي وقع فيه مقدم البرنامج، لكنها قالت "إن هذا لم يكن نيته".

وأضافت في بيان أن "هوية البرنامج وكذلك المذيع تفرض عليه أن يعبر عن رأيه بوضوح وعلانية وهذا رأيه الشخصي بغض النظر عن أصول الفرقة وخلفيتها الثقافية".

فرقة بي تي اس

بي تي اس هي فرقة بوب كورية مكونة من سبعة فتيان، أطلقت في العاصمة الكورية الجنوبية "سيول" عام 2013.

بدأت الفرقة كفرقة هيب هوب، ثم تطورت لتشمل أنماطا مختلفة من الموسيقى.

وغالباً ما تركز كلمات أغنيات الفرقة على التعليقات الشخصية والاجتماعية، وعلى مشاكل الشباب في سن المراهقة.