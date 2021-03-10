طارق بن زياد: جدل حول هويته في مسلسل "فتح الأندلس"، جزائري أم مغربي؟

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أثار مسلسل "فتح الأندلس"، الذي يحكي قصة القائد طارق بن زياد، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية القائد الإسلامي.

ويجري حليا تصوير المسلسل في عدة مواقع بين بيروت وتركيا، ويضم ممثلين من مختلف البلدان العربية، وهو من إخراج الكويتي محمد سامي العنزي.

ويجسد شخصية طارق بن زياد الممثل السوري سهيل جباعي، ويشاركه في البطولة الفنان المغربي هشام بهلول في شخصية شداد، صديق طارق بن زياد وقائد جيوشه.

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العمل الضخم أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، واتهم البعض قناة إم بي سي، التي ستعرضه خلال موسم رمضان، بمحاولة سرقة التاريخ الجزائري، لأنها "لم تنسب فاتح الأندلس للجزائر، رغم أنه جزائري النشأة" حسب تعبيرهم.

فقالت حدجيرة: "من أراد أن ينتج أعمالا عربية تاريخية ذات أحداث حقيقية عليه أولا أن يتأكد من صحة معلوماته. لم ولن نسمح بسرقة رموزنا الجزائرية مثل ما يحدث الآن سرقة أصل وجنسية طارق بن زياد ونسبه لبلد آخر".

وطالبت ياسمين، وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن جودة، بالتدخل لوقف "الأيادي الخارجية التي تحاول طمس وتشويه وتزوير تاريخ الجزائر".

الهجوم على المسلسل استدعى ردا من مخرج العمل محمد العنزي، الذي اعتبر أن "التشويه المتعمد للمسلسل" قبل اطلاع البعض على المحتوى هو"كذب وافتراء".

وأضاف أن "محاولات البعض تحجيم قاده إسلاميين مثل طارق بن زياد بأقاليم حددها لنا اتفاق سايس بيكو لن تفيد. إن طارق وغيره من قادتنا إرث لأمة المليار ونصف مسلم لا دولة معينة أو إقليم".

وفي نفس السياق، استغرب إبراهيم كوكي ما أسماه "الخلاف المغاربي الجزائري" حول بن زياد.

واعتبر أن "المسلسل خرج من هذا الخلاف كله وجعل طارق بن زياد مسلما فقط وليس لفئة دون أخرى".

وتساءل توفيق بن عبيلة: "هل نستطيع إذا أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم سعودي؟".

من هو طارق بن زياد؟

هو قائد عسكري، قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة الممتدة بين عاميّ 711 و718م في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك.

يُنسب إليه إنهاء حكم القوط الغربيين لـ"هسبانيا"، وإليه أيضًا يُنسب "جبل طارق"، وهو أول موضع وطأه جيشه في بداية فتحه للأندلس.