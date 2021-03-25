"أوكسجين سوريا" يثير الجدل ويقسم اللبنانيين

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty

أثارت "الهبة" التي قدمتها الحكومة السورية لتزويد لبنان بإمدادات الأوكسجين جدلا واسعا وانقساما بالآراء بين اللبنانيين والسوريين.

وكانت الحكومة السورية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أنها سترسل إمدادات أوكسجين للبنان، استجابة لطلب من وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وفي تصريح صحفي قال حمد حسن إن الأوكسجين "هدية مباشرة" من الرئيس السوري بشار الأسد الذي استجاب لطلب إنساني من لبنان.

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن "تدخل الحكومة السورية جنب لبنان كارثة قبل نفاد كمية الأوكسجين المتوفرة في البلاد".

وشهدت كل من مصر والأردن قبل مدة وفيات بسبب "نقص الأوكسجين" في بعض المستشفيات.

#سوريا_أوكسجين _لبنان

الهبة السورية للبنان أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كل من لبنان وسوريا.

ففي لبنان انعكس الانقسام السياسي والرؤية تجاه سوريا على الآراء.

واعتبر كثيرون أن ما حدث يثبت مجددا أن "سوريا هي الرئة التي يتنفس بها لبنان".

ووجه البعض الشكر للرئيس السوري بشار الأسد على "الهدية" وعلى "دعمه الدائم للبنان".

ووجه الصحفي أسعد أبو خليل انتقادات لمعارضي الهبة السورية معتبرا أن من "ثاروا ضد الأوكسجين السوري، هم نفسهم روجوا لضرورة التطبيع بحجّة أن اللقاح ضد كورونا لن يأتي إلا من إسرائيل".

وفي نفس السياق رأى جاد سعد أن "من يرفض المساعدات من سوريا هم نفس الأشخاص الذين يسخرون من مقاطعة البضائع الأمريكية".

وقارن محمد قازان ساخرا بين الأوكسجين الذي تلقاه لبنان من سوريا والكمامة التي وزعتها السفارة الأمريكية في لبنان.

واعتبر كثيرون أن قدرة سوريا على تقديم المساعدات، على الرغم من الحرب التي عانت منها، تعكس "مدى الفساد الذي استشرى في لبنان".

في المقابل رفض كثير من اللبنانيين الهبة السورية معتبرين أنها تأتي من "نظام لا يرحم شعبه".

وبرز من بين تلك الآراء تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا، اعتبرت فيها أنه كان من الأولى على الحكومة السورية "تقديم الأوكسجين لآلاف المعتقلين الموجودين في السجون لديها".

وغرد النائب اللبناني السابق فارس سعيد قائلا: "إلى بشار الأسد نرفض حتى الأوكسيجين منّك "هوانا غير هًواك".

ورأى كثيرون أن ما قدمته سوريا لا يساوي شيئا مقابل ما يتم تهريبه من محروقات مدعومة من لبنان إليها كل يوم.

المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بدا مشابها للانقسام الذي شهده لبنان.

فرأى البعض أن سوريا، وبالرغم من الدمار و الحصار، لم ترد دولة طلبت منها عونا رغم كل ما فعله بعض سكانها بها.

أما شادي فاعتبر أن "النظام السوري يعطي لبنان كل شيء ويحرم شعبه".

لكن وزير الصحة السوري حسن الغباش، أكد أن بلاده "قدرت أن كمية الأوكسجين التي سترسلها إلى لبنان لن تؤثر على المنظومة الصحية السورية".