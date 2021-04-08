محمد رمضان: بعد الحكم عليه بغرامة .. الفنان المصري "يرمي الأموال" ويثير الغضب بفيديو "مستفز للفقراء"

قبل 49 دقيقة

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أثار فيديو نشره الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه على إنستاغرام جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ويظهر رمضان في الفيديو مستلقيا داخل حمام سباحة وهو يلقي أوراقا "تبدو كالنقود" في الهواء وداخل حوض السباحة.

وحصد الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته السبع ثواني، حوالي 1.8 مليون مشاهدة وأكثر من 16 ألف تعليق.

الفيديو يأتي بعد ساعات على إلزام المحكمة الاقتصادية في مصر الفنان المصري بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه مصري للطيار أشرف أبو اليسر، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وكانت هيئة الطيران المدني، قد وقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه لرمضان بالتواجد والتصوير في قمرة القيادة.

"فيديو مستفز للفقراء"

جاءت أغلب ردود الفعل على الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلبية.

واعتبر كثيرون أن رمضان أراد إظهار عدم اكتراثه بالحكم الذي صدر بحقه إلا أن الفيديو يظهر "مدى الغرور" الذي وصل إليه الفنان المصري.

وقال نادر إن موهبة رمضان لا يختلف عليها أحد، إلا أن تصرفاته "تظهر عن نقص وتحديث للنعمة".

ورأى عادل فريد أن رمضان أراد استفزاز الناس لجذب انتباههم والحصول على أموال جراء عدد المشاهدات الهائلة للفيديو وبالتالي تعويض خسارته.

ونقلت عدة صحف مصرية عن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأٍسبق، قوله إن الفيديو "فيه استفزاز لمشاعر الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم".

وطالب البعض بمحاسبته بسبب "استهزائه بعملة الدولة وبحكم المحكمة الصادر ضده".

في المقابل رأى آخرون أن ردود الفعل السلبية على الفيديو غير مبررة، خصوصا أن ما ظهر بالفيديو أشبه بتذاكر الحفلات منها للنقود.

واعتبرت مريم أن الفيديو قد يكون جزءا من تصوير لفيلم أو مسلسل.