خميس مشيط: السلطات السعودية تزيل "بيوتا مخالفة" في تندحة وناشطون ينددون بـ "تهجير قسري"

قبل 10 دقيقة

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انتشر وسم #ازالة_تندحة على تويتر في السعودية. وتداول مستخدموه مقاطع فيديو صورت في منطقة تندحة في محافظة خميس مشيط حيث نفذت السلطات قرار إزالة لبيوت بالقوة.

يقول متداولو المقاطع إن قوات تنفيذ قرار الإزالة اعتدت بالضرب على السكان.

وفي المقاطع نساء تبدو إحداهن مصابة في قدمها.

وفيها يناشد البعض ولي العهد محمد بن سلمان النظر إلى وضعهم.

وعبر المغردون عن غضبهم من استخدام القوة في تنفيذ قرار الإزالة.

سعوديون ينددون بـ"تهجير قسري لغايات اقتصادية"

انتقد مستخدمو وسم #إزالة_تندح ما وصفوه بخطط "تهجير" أهالي المنطقة.

ووصف بعضهم ما حصل لتلك العائلات في شهر رمضان "بالإرهاب" محملا الحكومة المسؤولية .

واتهم نشطاء معارضون السلطات وولي العهد محمد بن سلمان بـ "تعمد تهجير السكان لاستغلال خيرات تلك المناطق" .

ومن هؤلاء الناشطة السعودية المعارضة "علياء أبو تايه الحويطي" .

وكانت علياء الحويطي قد قالت في حديث لبي بي سي العام الماضي إنها تلقت تهديدات بعد أن أثارت انتباه العالم إلى خطة للحكومة السعودية لطرد أفراد قبيلتها لإفساح المجال أمام إنشاء مجتمعات عصرية ذات قدرات تكنولوجية فائقة على سواحل البحر الأحمر في إشارة إلى مشروع "نيوم".

وقالت الحويطي وقتها إنها تعتقد أن من هددها هم من أنصار ولي العهد محمد بن سلمان.

"بيوت أزيلت لأنها مخالفة"

قالت السلطات إن قرار الإزالة صدر في حق بيوت مبنية بشكل عشوائي وبدون صكوك.

وكذلك قال من اعتبر أن استخدام وسم #إزالة_تندحة فيه تضخيم لما حصل و"استغلال له من قبل المعارضين لبن سلمان".

لكن بعض مستخدمي الوسم يقولون إن كون هذه البنايات "مخالفة" كما تقول السلطات لا يبرر طريقة إزالتها.

ويرون أن افتقاد الأهالي لصكوك ملكية الأراضي ليس مبررا وأنه ليس السبب وراء الإزالة .

وتساءل الصحفي تركي الشلهوب عن سبب لجوء تلك العائلات لذلك النوع من المساكن.

والحديث في هذه المنطقة ومناطق مشابهة وما يوصف بـ"التهجير القسري للسكان" ليس جديدا.

فقد سبق أن تداول الناشطون وسوما مشابهة تنتقد إزالة بيوت ضمن منطقة إقامة مشروع "نيوم" مثل وسم #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم