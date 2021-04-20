فلورنتينو بيريز: من هو "عراب دوري السوبر الأوروبي" الذي شغلت مقابلته المغردين؟

حسن عاصي

صحفي

قبل ساعة واحدة

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أثارت مقابلة أجراها فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد و"عراب" فكرة دوري السوبر الأوروبي، فجر الثلاثاء اهتماما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية.

وظهر بيريز في مقابلة مع التشيرينغيتو، برنامج الرياضة الشهير في إسبانيا، للحديث عن بطولة "دوري السوبر الأوروبي" التي أعلن 12 ناديا أوروبيا إنشاءها يوم الأحد.

وقال بيريز في معرض تبريره لفكرة دوري السوبر الأوروبي إن "دوري أبطال أوروبا فقد بريقه، وإن البطولة الجديدة ستنقذ كرة القدم؛ لأن الكثير من الشباب فقدوا الاهتمام باللعبة بسبب رداءة مستوى اللعب في العديد من المباريات".

وأضاف أن البطولة الجديدة من شأنها "أن تجلب الكثير من المال لأندية كرة القدم".

"أقوى شخصية في تاريخ كرة القدم الحديث"

وتصدر اسم بيريز قائمة ترند تويتر في العديد من الدول العربية حاصدا أكثر من 100 ألف تغريدة.

وأشاد كثيرون بقوة شخصية بيريز وطرحه القوي.

وقال إبراهيم البكيري إن رئيس ريال مدريد "طرح في المقابلة جزءا من أسلحته الدبلوماسية وألقى على الطاولة ألغاما وأرقاما حقيقية بعيدا عن العاطفة.

واعتبر خالد القحطاني أن هذا النوع من الأفكار "تحتاج إلى عراب يكسر كل صعوباتها، وبيريز تفنن في ذلك".

وأضاف: "بلا شك إنه أقوى شخصية في تاريخ كرة القدم الحديث".

وقارن المحلل الرياضي محمد عواد بين بيريز ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين: "فلورنتينو كان قمة التركيز على ترويج فكرته وإغراء الناس فيها وتبريرها .. أما تشيفرين فكان هجومياً شاتماً متطاولاً".

من جهة أخرى اعتبر كثيرون أن ما فعله بيريز "جلب الخراب لكرة القدم بالمال و الجشع".

وأطلق عليه آخرون لقب "الانقلابي" و"دكتاتور كرة القدم".

من هو فلورنتينو بيريز؟