منصة مدرستي: تناولها في "ممنوع التجول" يثير انتقادات لناصر القصبي والمسلسل

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، Youtube- MBC

أثار المسلسل السعودي ممنوع التجول كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة منذ بدء عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك.

المسلسل، الذي يقدم الممثل ناصر القصبي دور البطولة فيه، يتناول في شكل ساخر، تداعيات فيروس كورونا وما خلفه من آثار على المجتمع السعودي والخليجي، وما رافقه من إجراءات واحترازات وقائية عدة.

"المنصة" تقسم المشاهدين

وحملت الحلقة يوم الأربعاء اسم "المنصة" وتناولت موضوع الدراسة من المنزل عبر "منصة مدرستي" التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية.

الحلقة لم تمر مرور الكرام ولاقت انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

واعتبر كثيرون أن ما قدمه المسلسل في الحلقة "نسف مجهود وزارة التعليم والمعلمين وجعلها مادة للسخرية"، بدلا من الإضاءة على "النماذج المشرّفة من الطلاب والمعلمين، وأولياء الأمور".

وقالت تهاني التميمي إن "استهداف تلك الجهود الاستثنائية العظيمة التي قامت بها وزارة التعليم بشكل احترافي وغير مسبوق مرفوض وخط أحمر".

وطالب آخرون الدولة بمحاسبة القائمين على العمل ورقابة الأعمال التلفزيونية بحزم أكبر.

وقارن متعب الروقي بين برنامج "سين" الذي يقدمه أحمد الشقيري، والذي يعكس حسب متعب إنجازات وإبداع السعوديين، ومسلسل ممنوع التجول الذي يرى أنه "يهدم القيم ويقلل من قيمة السعوديين".

سهام الانتقادات طالت بدورها الممثل ناصر القصبي، الذي قال مغردون إنه بات "يكرر نفس الدور ونفس الإساءة".

المسلسل "انعكاس للواقع"

في المقابل شن آخرون حملة للدفاع عن المسلسل الذي "يعكس الواقع" كما يقولون.

وتساءل الكاتب الصحفي تركي الحمد: "لماذا كل هذه الثورة ضد القصبي وفريقه؟ ننتقد ناصر على أدائه الفني المكرر، أما المضمون فغالبا يصور واقعنا دون رتوش".

واعتبر سعد ناصر الحسين أنه "قد نتفق أو نختلف مع ممنوع التجول، لكن الحقيقة أنه -كما في الأعوام السابقة - يتحدث عن المسكوت عنه".

ورأت إيمة بنت محمد أن على المنتقدين أن يعلموا أن "الحياة فيها كوميديا مو كلها جد".