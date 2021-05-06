الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يقلق العرب ويثير سخريتهم

قبل 47 دقيقة

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أثار خبر خروج صاروخ صيني عن السيطرة واحتمال سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان، تفاعلا كبيرا وموجة من السخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وكان الجزء الأكبر من صاروخ دفع صيني قد خرج عن السيطرة بعد إطلاقه في الفضاء قبل أيام، واتجه نحو الأرض. وأشارت بعض التقديرات أنه "انخفض إلى ما دون 300 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر".

وذكرت وسائل الإعلام أن الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 ب" قد مر فوق العراق يوم الثلاثاء.

وأعلنت قيادة الفضاء الأمريكية أنها ترصد بقلق حطام الصاروخ الصيني، في حين أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة جاهزة لاعتراض الحطام قبل سقوطه.

وكانت الصين قد أطلقت الخميس الماضي أول وحدة من محطتها الفضائية "سي إس إس".

ويرجح أن يصل الصاروخ إلى الأرض يوم السبت ويخشى أن يقع في منطقة مأهولة بالسكان.

#الصاروخ_الصيني

خبر خروج الصاروخ الصيني عن السيطرة أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية.

وتصدر وسم #الصاروخ_الصيني قائمة ترند تويتر على مدى اليومين الماضيين.

وتفاعل كثيرون مع الأنباء التي أفادت بمرور الصاروخ فوق عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمزيج من القلق والسخرية.

وبدأ المغردون بنشر توقعاتهم حول المكان الذي يحتمل وقوع الصاروخ عليه.

وعبر كثيرون عن تشاؤمهم من احتمال وقوع الصاروخ فوق أراضيهم بسبب "سوء حظ" بلادهم.

وتمنى آخرون أن يقع الصاروخ في أماكن يرغبون بالتخلص منها، كما فعل بعض المصريين مع سد النهضة الإثيوبي.

ونشر الممثل السعودي عبد الله السدحان مقطع فيديو مجتزأ من مسلسل "طاش ما طاش". وكان المشهد يجسد بشكل ساخر فشل محاولة لإطلاق صاروخ إلى كوكب المريخ.

وعلق السدحان ساخرا: "أعتقد الصينيين سارقين الفكرة من صاروخ طاش ما طاش".

من جهة أخرى عبر كثيرون عن قلقهم وخوفهم من خروج الصاروخ عن السيطرة.

فقالت سارة الدريس إن "موضوع الصاروخ ليس نكتة ويجب التفكير بالاحتمالات".

واتهم البعض الصين "بتصدير الكوارث" رابطين بين أزمة الصاروخ وبداية جائحة فيروس كورونا التي انطلقت من مدينة ووهان الصينية.

وبعيداً عن القلق والسخرية حرص العديد من المغردين العرب المهتمين بالفضاء على تناول الموضوع بشكل علمي.