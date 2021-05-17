الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: كيف تفاعل مشاهير عرب وأجانب معه عبر مواقع التواصل؟

قبل 53 دقيقة

لم يبتعد الوسط الفني العالمي والعربي عن مجريات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ عجت صفحات الفنانين والفنانات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحدد مواقفهم من طرفي الصراع.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد

وفي مدينة نيويورك، خرجت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد في مظاهرة لتأييد الفلسطينيين، والتنديد بإسرائيل. وشوهدت حديد برفقة والدها محمد حديد، مطور العقارات الأمريكي من أصول فلسطينية.

ونشرت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور من مشاركتها في المظاهرة قائلة: "أشعر بالراحة لكوني محاطة بفلسطينيين جميلين وأذكياء ولطفاء ... فلسطين حرة".

إلا أن الحساب الرسمي الناطق باسم حكومة إسرائيل، انتقد موقف حديد وقال إنها "تدعو إلى القضاء على الدولة اليهودية".

وكذلك امتد النقاش ليصل إلى نجوم هوليوود، إذ انخرط النجم مارك روفالو، صاحب شخصية فيلم "الرجل الأخضر"، في التضامن مع فلسطين ودعا إلى "تطبيق عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين، كما سبق وحررت العقوبات السود في جنوب إفريقيا".

وفي السياق نفسه، تداول مغردون صورا تظهر مشاركات نجوم ونجمات هوليوود في الغناء والسينما، وهم يتضامنون مع الفلسطينيين وينتقدوا الحكومة الإسرائيلية، وكان منهم الممثلة الأمريكية الإسرائيلية ناتالي بورتمان، والمغنية دوا ليبا، وفيولا ديفيس.

وتعليقا على أهمية الدعم الافتراضي، قال الناشط الفلسطيني محمد الكرد: "لا أعتقد أن الدعم الذي يقدمه المشاهير سيؤدي إلى تحرير الفلسطينيين، لكن ربما هناك شيئ ما غير مسبوق في ظل هذا الانخراط الكبير في الأمر".

أما الفنانة الإسرائيلية غال غادوت فقالت: "إسرائيل تستحق أن تعيش كدولة حرة وآمنة وجيرانها يستحقون نفس الشيء".

وعربيا، عبرت مجموعة من الفنانين البارزين عن دعمهم للفلسطينيين، مثل الفنان المصري محمد هنيدي والفنانة التونسية هند صبري والفنان اللبناني مارسيل خليفة.