شربل وهبة: وزير خارجية لبنان يغضب الخليجيين بتصريحات عن "تنظيم الدولة" و"البدو"

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أثارت تصريحات شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وبعض دول الخليج بسبب تصريحات أطلقها خلال حوار تلفزيوني.

تصريحات الوزير اللبناني جاءت خلال مقابلة على قناة الحرة ضمت أيضا المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري.

وقال وهبي: "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر"، في إشارة إلى الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج ، قال وهبي إنه لا يريد ذكر أسماء.

ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت الحركة الإسلامية قال: "من الذي مولهم إذا، أنا؟".

وقبل نهاية المقابلة ترك الوزير اللبناني الاستوديو معترضا على مهاجمة الضيف السعودي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

#شربل_وهبة

المقابلة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والسعودية والكويت والإمارات.

وتصدر اسم الوزير اللبناني قائمة ترند تويتر في هذه البلدان حاصدا أكثر من 200 ألف تغريدة.

كما تصدر اسم وهبة قائمة أكثر الكلمات بحثا على موقع غوغل.

ونشر سلمان الأنصاري، المحلل السعودي الذي شارك وهبة الحلقة، جزءا من المقابلة بتغريدة قائلا: "إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق ’وزير‘ خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة".

وأصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا جاء فيه: "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة إلى محطة "الحرة" مساء أمس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون".

وأكد البيان على "عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة".

وهاجم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، وهبه معتبرا الكلام الذي أطلقه الوزير "كلاما لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد".

ولاحقا أصدر وهبة بيانا جاء فيه: "يهمني التأكيد، مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه. كما أن القصد لم يكن الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة".

وختم قائلا: "جل من لا يخطىء في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة".

#حنا_بدو

وأطلق ناشطون وسم #حنا_بدو للرد على حديث الوزير اللبناني عن "أهل البدو".

ونشر الأمير بن خالد آل سعود صورا من عواصم ومدن خليجية قائلا: "مدن الخلايجة البدو يقودون المنطقة اقتصاديا وتقنيا وثقافيا وعلميا وسياحيا ويأتي حاقد ناكر للمعروف لم يصل إلى ربع ما وصلوه ويسخر بهم .. الكلام رخيص بإمكان كل إنسان أن يتكلم بكلام لا يليق ولكن الواقع هو الفيصل الحمدلله على النعمة التي أكرمنا الله بها".

وغرد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور قائلا: "البداوة شرف لنا وتاريخنا نحن أهل الخليج، علمتنا الرجولة والحلم والحكمة. وإخواننا اللبنانيون في الخليج العربي منا وفينا، نعرفهم تمام المعرفة، ولا شيء يؤثر على علاقتنا المتينة بهم".

واستنكر العديد من اللبنانيين الموجودين في الخليج كلام الوزير، الذي "لم يأخذ بعين الاعتبار وجودهم ومصالحهم في تلك الدول".

في المقابل انبرى العديد من اللبنانيين للدفاع عن وهبة.

فقالت زينب حاوي: "من يتابع الحملة المنظمة على تصريحات شربل وهبة يتيقن أننا فعلاً أمام إرهاب فكري بكل ما للكلمة من معنى".

لكن ليلى نقولا أنحت باللائمة على وهبة لقبوله الظهور في مقابلة "مع من يشتم، ومع صحفية لا تحترم ضيوفها ولا كرامتها ولا كرامة بلدها".