تويتر يطلق سياسة توثيق جديدة لحسابات مستخدميه

قبل 49 دقيقة

أعلنت شركة تويتر اليوم عن إطلاق نظام جديد لتوثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 186مليون مستخدم نشط يوميا.

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سعي وراء التوثيق

يسعى كثيرون للحصول على الشارة الزرقاء أمام أسماء حساباتهم على تويتر.

تعني الشارة الزرقاء أن الحساب "موثق" ويضفي ذلك قدرا من المصداقية على صاحب الحساب كما يمكن أن يرفع عدد متابعيه.

وتسهل الشارة الزرقاء أيضا تعامل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع صاحب الحساب، باعتبار أنها تشعرهم بنوع من الأمان في التعامل معه.

وتفيد أيضا الباحثين عن معلومات ومصادر دقيقة للأخبار.

إذ تسهل علامة التوثيق معرفة ما إن كان المغرد بتصريح أو معلومة ما هو فعلا ذلك الشخص الذي يقول إنه هو أم أنه مجرد منتحل للصفة أو للاسم، خاصة إذا كان لجهة رسمية، أو شخصية عامة.

معايير سياسة التوثيق الجديدة

بدأ تويتر في تطبيق سياسة التوثيق الجديدة، بإزالة شارة التوثيق تلقائياً من الحسابات التي لا تفي بالمعايير المحدثة للتوثيق، مثل الحسابات غير النشطة أو غير المكتملة.

وتحدد شروط التوثيق الجديدة الفئات المؤهلة لتوثيق حساباتها كالآتي:

الحسابات الحكومية

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

المؤسسات الإخبارية والصحفيون

وسائل الترفيه

الرياضة والألعاب

النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين

ويقول تويتر إنه يخطط لإدراج المزيد من الفئات ضمن قائمة المؤهلين للتوثيق في وقت لاحق هذا العام، مثل العلماء والأكاديميين والقادة الدينيين.

الشرط الآخر لقبول طلب التوثيق هو أن يكون الحساب "كاملاً"، أي أن يكون له اسمُ مستخدِم وصورة وعنوان بريد إلكتروني مؤكد ورقم هاتف.

كما يجب أن يكون الحساب نشطاً، خلال الأشهر الستة السابقة لطلب التوثيق، وله سجل من الالتزام بقوانين تويتر.

وبحسب البرنامج الجديد، ستقدم منصة تويتر إرشادات لأصحاب الحسابات الموثقة يجب عليهم اتباعها بالإضافة إلى القوانين العامة للمنصة.

وسيكون عقاب من ينتهك قوانين تويتر بشكل متكرر إزالة الشارة الزرقاء من حسابه ليتحول إلى حساب غير موثق.

كيف يمكن التقدم بطلب توثيق حساب؟

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيظهر بالتدريج لدى جميع الحسابات على تويتر خيار "طلب التوثيق" ضمن "إعدادات الحساب".

تصل إلى المتقدم رسالة عبر البريد الإلكتروني في غضون أسبوع إلى أربعة أسابيع من تقدمه بطلب توثيق حسابه، يكون فيها رد إما بتوثيق الحساب أو بإعلامه أن الحساب "لم يستوف معايير التوثيق".

وفي حال الموافقة على طلب التوثيق، تظهر الشارة الزرقاء تلقائياً على الحساب.

ويمكن للأشخاص الذين ترفض طلبات توثيق حساباتهم إعادة تقديم طلب التوثيق مرة أخرى بعد 30 يوماً.

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وبالإضافة إلى سياسة التوثيق الجديدة، يعمل تويتر على إطلاق مزيد من التحديثات والخاصيات الجديدة في الأشهر المقبلة، أبرزها منح مجال أكثر لأصحاب الحسابات للتعريف عن نفسهم، بالإضافة إلى إطلاق أنواع جديدة من الحسابات كـ"الحسابات الآلية" و"الحسابات التذكارية".

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