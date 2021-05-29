اعتداء مستثمر إيطالي على عاملات تونسيات يثير غضباً واسعاً في البلاد

قبل 39 دقيقة

أثارت حادثة اعتداء مدير إيطالي على عاملات تونسيات في مدينة القيروان غضبا واسعا في البلاد، وموجة استنكار في الأوساط الحقوقية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أثار الاعتداء غضبا واسعا في تونس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن قيام مستثمر إيطالي بضرب ست عاملات في مصنع يملكه للخياطة بهراوة مما أدى إلى نقل اثتنين منهن إلى المستشفى.

وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل الحادثة، وطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيطالي ومطالبته بإدانة الواقعة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد المعتدي.

كما قال الاتحاد أن الاعتداء "يكشف الطابع الاستعماري لبعض المستثمرين الأجانب".

كما ندّد الحزب الجمهوري التونسي وعبر عن "صدمته من هذا الاعتداء الوحشي الذي يترجم عن سلوك همجي ينتمي إلى عصور العبودية".

وعبر مواقع التواصل، تداول مغردون صورا تظهر كدمات على أيدي العاملات إثر الضرب الذي تعرضن له. كما حذر رواد مواقع التواصل من "مرور الحادثة دون عواقب"، وطالبوا المنظمات الحقوقية والنسوية بالتدخل.

صدر الصورة، Facebook

وأكدت منظمات حقوقية أن القضاء التونسي منع الجاني من السفر.

صدر الصورة، Facebook

صدر الصورة، Facebook