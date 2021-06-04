محمد رمضان يثير جدلا بفيديو عن "التحفظ على أمواله" ومغردون يصفونه بـ"المستفز"

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، محمد رمضان

أثار فيديو جديد نشره الفنان المصري محمد رمضان حول قرار "بالتحفظ على أمواله" تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال رمضان، في مقطع مصوَر نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "تلَقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك، أُبلغ خلاله، بأن الدولة قد تحفَظت على أمواله"، الأمر الذي رد عليه الفنان المعروف قائلا: "إنه وأمواله، وكل ما يمتلك ملك لبلده، وإنه يحتفظ بأموال داخل منزله، وإن الأمر لن يتسبَب له في حدوث أي أزمة".

فيما أوضح مصدر قضائي، أن أسباب قرار التحفظ، "تأتي تنفيذا لحكم قضائي، وليس بقرار من النيابة العامة".

ولم يوضح المصدر القضائي، أو الممثل طبيعة هذا الحكم، أو أسبابه.

وتعليقا على ما حصل أصدر بنك CIB المصري بيانا أكد فيه "أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

"رد فعل مستفز"

أنباء قرار التحفظ على أموال رمضان وردة فعل الفنان المصري أثارا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر اسم الفنان المصري قائمة ترند تويتر في مصر لبعض الوقت.

وحصد الفيديو الذي نشره محمد رمضان حوالي 7 ملايين مشاهدة وأكثر من 65 ألف تعليق.

وتعرض رمضان لانتقادات واسعة للطريقة التي تعامل بها مع موضوع حجز الأموال.

وسخر الممثل خالد سرحان من الحادثة مستخدما نفس أسلوب محمد رمضان في الفيديو قائلا: "صحيت من النوم انهاردة على مكالمة من موظف البنك بيقولي حاولوا يسحبوا قسط القرض اللي عليا ملقوش فلوس في الحساب.. عايز أقول للبنك عيب كدا أنا لحم كتافي من خيركم وال ٧٥ جنيه اللي في الحساب أنا معايا في البيت قدهم ٣ مرات ولا يهمني".

وهاجم الملحن عمرو مصطفى رمضان قائلا: "مصر وأهلها مش في حاجة لفلوسك ولا لفلوس أي حد".

في المقابل وصف الممثل عمر واكد ما حصل مع محمد رمضان بالفضيحة، معتبرا "الحجز على أموال النجم لا يمكن أن يكون قانونيا إلا إذا امتنع عن تسديد مبلغ التعويض بعد حكم نهائي"، وتساءل: "هل الحكم النهائي؟".

واعتبر العديد من محبي النجم المصري أن "رمضان مظلوم وهو مع الأسف محارب جدا من العديد من الجهات في مصر".

جدل متجدد

وكان محمد رمضان قد أثار ردود فعل غاضبة في الفترة الماضية، حينما أعلن استئنافه على حكم قضائي بتغريمه نحو 6 ملايين جنيه مصري (حوالي 382 ألف دولار أمريكي)، لصالح أحد الطيارين، بعد أن تسبب ظهور "رمضان" في قُمرة القيادة، في فصل الطيار من عمله.