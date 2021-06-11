فتاة بنغازي: النيابة العامة الأردنية تحقق في فيديو لامرأة تتعرض للتعذيب في ليبيا

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يظهر الفيديو امرأة من أصول أردنية تعرضت للخطف والتعذيب عند زيارتها لأقربائها في بنغازي في ليبيا.

أثار فيديو لامرأة في ليبيا يتم فيه حلق شعرها استنكار الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والجماعات الحقوقية.

ويظهر الفيديو امرأة قيل على مواقع التواصل الاجتماعي إن اسمها عبير وهي من أصول أردنية تعرضت للخطف والتعذيب عند زيارتها لأقربائها في بنغازي في ليبيا.

وظهر في المقطع المصور رجل يجبر امرأة على النظر للكاميرا وهو يحلق شعر رأسها بآلة حلاقة دون مقاومة من جهتها ولكن يبدو على وجهها آثار الصدمة.

وقال ناصر الهواري، رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، في فيديو نشره على فيسبوك إنثلاثة أشخاص "تناوبوا باغتصابها لمدة يومين" وكان حلق شعر عبير هو آخر ما تعرضت له.

وأكد الهواري أن "هذه ليست بالحادثة الأولى وهناك الكثير من حالات العنف التي تتعرض لها النساء في ليبيا. وشجع النساء اللواتي قد تعرضن للتعنيف من قبل للتواصل مع النيابة العامة".

ولاقى الفيديو تعاطف الكثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي. ونشرت واحدة من مستخدمي تويتر تغريدة بهاشتاغ #انقذوا_عبير وأكدت أهمية رجوع عبير لبلدها الأردن.

بينما وصفت زينب الفيديو بأنه "مرعب جدا وإهانة للنساء". وقالت إن الأمر أصبح عاديا. فعبير هي ضحية اليوم ولا يعلم من ستكون هي التالية.

أما نور فطالبت بضرورة وجود قانون يحمي النساء. خاصة أن حالات العنف التي تتعرض له النساء كثيرة في ليبيا وقليل ما تذكر أو يتم التحدث عنها.

انتشر أيضا هاشتاج #فتاة_بنغازي تضامنا مع عبير ولتسليط الضوء على ما حدث لها. وقالت آمنة: "للعلم بس حلق الرأس يعتبر تعذيب نفسي وجسدي! نبي حقها من المجرم".

أما نجوى وشادي فدعت تغريداتهم إلى معاقبة الفاعلين "ليكونوا عبرة لغيرهم".

وكان الفيديو الذي تم تداوله مؤلما للكثير من الناس. فاستنكرت إحدى المغردات بشاعة المنظر ونشر الأفعال "المجرمة" على الإنترنت، كما وصفتها . كما دعت لعدم نشر الفيديو احتراما لكرامة الفتاة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، قد صرح يوم الأربعاء بأن الوزارة تتابع التطورات مع السلطات الليبية. ومن وقت انتشار الفيديو تم وضع الفتاة في مكان آمن وجاري محاولات التواصل مع أهلها.

وبدأت النيابة العامة في الأردن أيضا بالتحقيق في هذه الحادثة والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.