جمال الساير: اعتقال الشاعر الكويتي "بسبب تغريدات" ونواب يستنكرون "أسلوب الدولة البوليسية"

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انشغل الرأي العام الكويتي اليوم بخبر اعتقال الشاعر جمال الساير، ودشن مواطنون وبرلمانيون وحقوقيون حملة تضامن مع الشاعر تحت وسم #الحرية_لجمال الساير.

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ووجهت النيابة العامة الكويتية للشاعر جمال الساير تهمتي "المساس بذات الأمير وإذاعة أخبار كاذبة بسبب مجموعة تغريدات"، وذلك حسب ما قال النائب مهند الساير، الذي حضر تحقيق النيابة مع الشاعر.

وقد أنكر جمال الساير التهم الموجهة إليه، وقررت النيابة استمرار حبسه حتى يوم الأربعاء.

وكان الحديث عن "اعتقال جمال الساير من بيته ليلا" قد بدأ منذ ساعات دون نفي أو تأكيد رسمي.

وفي وقت لاحق نشر المحامي مساعد محمد الزامل تغريدة، بصفته صاحب مكتب الصدارة الممثل القانوني عن الشاعر جمال الساير، قال فيها إن الساير "يجري التحقيق معه في مكتب النائب العام باحترام".

لم يكن الشاعر مطلوبا على ذمة بلاغ أو قضية، وإنما استبق نواب في البرلمان الكويتي توجيه النيابة التهم للشاعر بالقول إنه "قيد التحقيق بسبب تغريداته الأخيرة عن الفساد في الكويت ومطالبته بمتابعة ما نشر عن تسريبات بنما وغيرها من التسريبات بشأن المتورطين في الفساد من الكويتيين".

وكانت هذه آخر تغريدات الساير قبل اعتقاله.

اتهامات بـ"تكميم الأفواه"

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حملة واسعة تطالب بالإفراج عن جمال الساير وتستنكر ما وصفها نواب وحقوقيون بسياسة "تكميم الأفواه ووأد الحريات".

وكتب المحامي محمد الحميدي تحت وسم #الحرية_لجمال_الساير : "تكميم الأفواه وتقييد الحريات لن يجدي نفعا مع شعب الكويت".

وقال النائب محمد براك المطير إن اعتقال الساير هو "وأد للحريات".

وانتقد بعض المغردين قرار استمرار حبس الساير.

وتساءل عدد من النواب عن أساس احتجاز الساير، خاصة وأن البرلمان الكويتي صادق منذ أشهر على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.

"أسلوب زوار الليل"

وتناولت تعليقات كثيرة أسلوب اعتقال جمال الساير، الذي قيل إنه أخذ من بيته ليلا.

وعبر كثير من المغردين عن رفضهم لما وصفوها بـ"محاولة تأسيس دولة بوليسية".

وحملوا وزير الداخلية الكويتي مسؤولية ما وصفه النائب عبد الكريم الكندري بـ"أسلوب زوار الليل" الذي "لا يستقيم مع دولة الدستور والقانون".

وكذلك وصفه النائب حسن جوهر محذرا من أنه "سيزيد الغضب الشعبي على الحكومة".

وقال الوزير السابق والنائب شعيب المويزري في تغريدة إن "أسلوب اختطاف الساير أسلوب بوليسي مرفوض".

وقال النائب عبد العزيز طارق الصقعبي إن طريقة إيقاف الساير انتهجت "أسلوب المافيا والعصابات".

بينما وصفت تغريدات أخرى ما حدث مع الساير بـ"الخطأ المهني" وطالبوا وزير الداخلية بتصويبه.