يورو 2020: كيف يترقب مغردون عرب وأجانب النهائي الحاسم بين إيطاليا وإنجلترا؟

قبل ساعة واحدة

تصدر الحديث عن كرة القدم وتفاصيل نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020 اهتمامات رواد التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ يواجه منتخب إنجلترا نظيره الإيطالي في نهائي اليورو على ملعب ويمبلي، اليوم الأحد، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بعثت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، رسائل دعم إلى المنتخب الإنجليزي قبل نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وتعددت زوايا الحوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث مغردون في إنجلترا عما يمثله الفريق الجديد بالنسبة لهم، في حين انقسم مغردون عرب بين مؤيدين للفريق الإيطالي وآخرين مدافعين عن المنتخب الإنجليزي .

"كرة القدم تتغلب على العنصرية"

وفي إنجلترا، تداول مغردون مسلمون وآخرون من أقليات عرقية صورا لهم وهم يرتدون ملابس المنتخب الإنجليزي ويرفعون أعلام إنجلترا، وتحدثوا عن شعورهم بالانتماء للمنتخب "الذي يمثلهم بشكل كبير"، مشيرين إلى وجود كبير للاعبين سود ومسلمين في المنتخب الوطني.

وتقول "ريما" وهي إنجليزية مسلمة، "لم أتوقع ارتداء قميص منتخب إنجلترا من قبل، لكن هذا الفريق طالما تحدى العنصرية وحارب من أجل توفير وجبات الطعام لطلاب المدارس. إنه يمثلني بالفعل". وتشير ريما في حديثها إلى عادة لاعبي الفريق الإنجليزي بالجثو على أرض الملعب قبل مبارياتهم لإحياء ذكرى جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي قتل العام الماضي، لتأكيد موقفهم المناهض للعنصرية، بالإضافة إلى حملة اللاعب المهاجم ماركوس راشفورد الذي غيرت من قوانين جديدة، كانت الحكومة البريطانية تعتزم تبنيها، وتهدف إلى التقليل من أو إلغاء الوجبات المدرسية لطلاب غير قادرين على دفعها.

كما تحدث آخرون عن هوية "جديدة" ترسمها كرة القدم الإنجليزية، والتي تعكس "التسامح ومؤازرة قضايا إنسانية مهمة مثل حقوق المثليين والسود".

أما في الدول العربية، تصدرت وسوم #إنجلترا و #إيطاليا و #يورو2020 قائمة الوسوم الأكثر تداولا عبر تويتر، وأيد فريق من المغردين المنتخب الإنجليزي الذي يسعى لكتابة التاريخ لأول مرة منذ عام 1966. إذ وصف هذا الفريق إنجلترا بأنها "مهد كرة القدم العريق وصاحبة أقوى دوري".

في حين انتقد آخرون ما وصفوه بطريق إنجلترا " السهل" إلى المباراة النهائية، حيث خاض الفريق الإنجليزي أغلب مبارياته في البطولة على أرضه ووسط جمهوره.

وعبّر عشاق كرة القدم والرياضة عن سعادتهم بالموسم الرياضي الحافل، والذي تزامن فيه نهائي كوبا أمريكا ويورو 2020 ، بالإضافة إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.