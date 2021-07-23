أولمبياد طوكيو 2020: لماذا انسحب لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين؟

قبل 48 دقيقة

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تصدر اسم لاعب الجودو الجزائري، فتحي نورين، مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الإعلان عن انسحابه من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء قرار الانسحاب من البطولة بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة اللاعب الإسرائيلي بوتبول طاهار ضمن منافسات وزن 73 كيلوغراما.

وأكد نورين في تصريحات إعلامية أنه "قرر التضحية بالمشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي على التطبيع مع إسرائيل، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية"، على حد قوله.

وكان من المفترض أن يواجه فتحي نورين، منافسه السوداني محمد العبد الرسول، في الدور الـ32 من مسابقة الجودو، والفائز منهما سيواجه اللاعب الإسرائيلي في دور الـ16، بحسب القرعة المحددة من قبل.

جاءت أغلب ردود الفعل من مستخدمي مواقع التواصل العرب مؤيدة ومشيدة بقرار المصارع الجزائري.

ورأى مناصرون للقضية الفلسطينية أن قرار اللاعب الجزائري "يوجع إسرائيل أكثر بكثير من الفوز على لاعبهم"، على حد قولهم.

فقال الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة: "المصارع الجزائري فتحي نورين يعلن انسحابه رسميا من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن أوقعته قرعة الجولة الثانية من منافسات الجودو في مواجهة مصارع من دولة الاحتلال".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينسحب فيها نورين من مواجهة لاعب إسرائيلي.

ولم يُصدر حتى الآن أي تعليق من الاتحاد الجزائري للجودو.

لكن مغردين إسرائيليين علقوا بالقول إن المصارع الجزائري "هرب من مواجهة اللاعب الإسرائيلي لعلمه أنه لن يقدر على مواجهته".

ورأى فريق آخر أنه كان يتعين على نورين أن يكمل البطولة وأن "الرياضة توحد ولا تفرق".

حفل الافتتاح

بعد نحو عام من الموعد المقرر، انطلقت النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي كان من المفترض إقامتها في 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وانطلقت مجريات حفل الافتتاح في الاستاد الوطني الجديد في اليابان في منطقة شينجوكو بطوكيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت اليابان.

#منتخب_مصر_الأولمبي

وفي مصر تصدر وسم #منتخب_مصر_الأولمبي مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بعد التعادل مع إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية باليابان.

وتحدث كثيرون عن أداء المنتخب المصري في المباراة.

فقالت سارة: "أداء رجولي من منتخب مصر وبالأداء ده ممكن نكسب الميدالية الذهبية ليه لا، حاجة مشرفة ربنا يحفظهم و يفرح".

وفي المقابل انتقد كثيرون المدير الفني للمنتخب شوقي غريب.