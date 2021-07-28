فيروس كورونا: 3 سنوات منع من السفر لكل سعودي يزور دولة يحظر السفر إليها بسبب فيروس كورونا

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الداخلية السعودية تحذر من السفر للدول المحظور السفر إليها

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن المملكة ستعاقب مواطنيها الذين زاروا الدول المحظورة زيارتها بسبب تفشي فيروس كورونا فيها بالمنع من السفر لمدة 3 سنوات في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.

وأكدت الوزارة على استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

وبعد انتشار الخبر أكد كثيرون على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الداخلية والصحة.

فقال فهد العتيبي: "كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية، ومنعه من السفر إلى خارج السعودية‬⁩ لمدة (3) سنوات".

وأضاف: "الدولة ما منعت السفر إلى الدول المعلنة سابقاً، إلا لحمايتك كمواطن، اتباعك لتعليمات الدولة يعني احترامك لها والتزامك التام بمواطنتك".

ونشر آخرون قائمة بالدول التي يمنع السفر إليها، نذكر منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ولبنان ومصر والهند واليابان وليبيا واليمن وتركيا وغيرها من الدول التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وطالب مغردون بسحب جواز سفر كل من يخالف القانون ومنعه من السفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع فرض غرامات مالية مؤثرة.

وفي المقابل، ناشد مصريون السلطات السعودية لمراجعة حالة الوضع الوبائي في مصر، وفتح المجال الجوي لمصر واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة في السعودية.

وزارة الصحة السعودية

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1252 إصابة يوم الإثنين و1194 إصابة الأحد الماضي.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالمملكة، وفقاً للتقرير اليومي لوزارة الصحة عن تطورات فيروس كورونا، إلى 520774 إصابة منذ تفشي الوباء في مارس/ آذار من عام 2020.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 11136 حالة، من بينها 1419 حالة حرجة.