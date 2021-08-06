ميسي: برشلونة يعلن رحيل قائده الأرجنتيني ومغردون عرب مصدومون ويتوقعون وجهته القادمة

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لم يستفق عشاق كرة القدم بعد من صدمة انتهاء مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني.

وتصدر اسم نجم الكرة الأرجنتيني، وقائد فريق برشلونة، مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بعد إعلان الفريق الكاتالوني انتهاء مسيرته بعد أكثر من عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رفض ميسي التوقيع على عقد جديد مع برشلونة، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ونقل عن صحيفة ماركا الإسبانية إن "من المستحيل أن يوقّع ميسي على عقد جديد، إذ وصلت الأمور إلى مرحلة اللاعودة، بعد أن كانت الأخبار تؤكد عودة اللاعب الأرجنتيني إلى برشلونة".

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني يوم الخميس، عن انتهاء مسيرة أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مع النادي.

وقال برشلونة في البيان: "الطرفان يشعران بالأسف الشديد لعدم تحقيق ما كان يرغب فيه اللاعب والنادي على حد سواء".

وأضاف برشلونة أن ميسي كان على وشك تمديد مسيرته مع النادي ولكن الصفقة لم تتم، وانحى باللائمة على الدوري الإسباني الممتاز وقواعده.

ووجه برشلونة في بيانه الشكر العميق للاعب ومساهمته مع الفريق، وتمنى له كل التوفيق في حياته المهنية والشخصية.

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس/آب 2020، وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو، لكن خليفته جوان لابورتا، أقنعه بالبقاء.

ولم يصدق عشاق كرة القدم بشكل عام، ومحبي برشلونة وميسي بشكل خاص، خبر رحيل الأخير عن النادي.

ماذا بعد برشلونة؟

وتوالت تكهنات المغردين العرب حول النادي الذي يتوقع أن ينتقل إليه ميسي، وعن أسماء الأندية القادرة على دفع راتبه.

فهل ينتقل إلى مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان؟ سؤال ردده مُحبو ميسي من حول العالم.

ونشر كثيرون صورة للنجم الأرجنتيني، ظهر فيها قبل أيام مع لاعبي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي ومواطنيه دي ماريا ولياندرو باريديس، أثناء عطلتهم في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وفي المقابل، شكك كثيرون بالخبر، معتبرين أن بيان النادي يأتي للضغط على رئيس رابطة الليغا الإسبانية.

ردود فعل نجوم الساحرة المستديرة

وكتب أسطورة كرة القدم الإنجليزي غاري لينكر عبر صفحته في تويتر: "هذا بيان النادي، كيف بحق السماء أوقعوا أنفسهم في هذا المأزق؟".

وقال كارليس بويول نجم النادي الإسباني السابق عبر حسابه بموقع إنستغرام: "يوم صعب ولكن تحيا برشلونة".

أرقام ليونيل ميسي مع برشلونة