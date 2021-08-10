حرائق تيزي وزو في الجزائر: مدونون يصفونها بـ"مشهد من نهاية العالم"

قبل 16 دقيقة

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شغلت الحرائق الكبيرة التي اندلعت في غابات بمناطق جبلية شرقي الجزائر العاصمة وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن 14 شخصا لقوا مصرعهم جراء تلك الحرائق.

وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء والمروحيات لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.

وأضافت أن بعض الحرائق نشبت بالقرب من منازل مما دفع السكان للفرار.

وفي تصريح للتلفزيون الحكومي اعتبر محافظ الغابات بولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد أن "الحرائق نشبت بفعل فاعل واختير لها يوم حار وأماكن معينة".

#تيزي_وزو_تحترق

حرائق الغابات أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، وأطلق ناشطون وسم #تيزي_وزو_تحترق لمشاركة صور وفيديوهات خاصة بالحرائق والتعليق عليها.

وذكر بعض السكان أنهم استيقظوا على رائحة النار في منطقة تيزي وزو.

ووصف البعض الحرائق "وكأنها مشهد من فيلم هوليوودي يتحدث عن نهاية العالم".

وشاركت شيماء صورا تقارن فيها بحسرة المناطق المتضررة قبل وبعد الحرائق.

وسلط آخرون الضوء على التبعات السلبية التي ستتسبب بها الحرائق على الاقتصاد والسياحة في الجزائر.

من جهة أخرى ظهر وسم #القبايل_دولة_مستقلة في المغرب، اتهم المشاركون فيه الحكومة الجزائرية بافتعال الحرائق في منقطة القبائل من أجل "تهجير سكانها الأصليين".

صيف ملتهب

وشهدت العديد من البلدان في الشهرين الأخيرين حرائق كبيرة قضت على مساحات واسعة من الغابات.

ففي لبنان شهدت منطقة عكار حرائق واسعة امتدت لاحقا إلى سوريا.

والتهمت حرائق الغابات مساحات من الأراضي بمحاذاة الساحل التركي وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.