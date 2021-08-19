عاشوراء: المسلمون الشيعة يحيون يوم العاشر من المحرم حول العالم

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المسلمون الشيعة يحيون يوم العاشر من المحرم

لم تمنع جائحة كورونا هذا العام المسلمين الشيعة حول العالم، من إحياء ذكرى عاشوراء التي توافق العاشر من شهر محرم، عندما قتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد النبيّ محمد، في كربلاء العراقية، عام 61 هجري/ 680 ميلادي.

ويتخذه الشيعة وأتباع أهل البيت يوم حزن وعزاء وبكاء على مصاب ابن بنت رسول الله محمد، وآل بيته فيما تعرف بـ"معركة الطف".

#عاشوراء

وتصدر وسم #عاشوراء مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية مختلفة، وعبر من خلاله المشاركون عن حزنهم لواقعة كربلاء.

فقال مالك عبد الزهراء: "كربلاء أقصر معركة في التاريخ وأطول ملحمة في البقاء، عظم الله لنا ولكم الأجر، صباح حزين لفقد أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين".

كما أجمعت معظم المرجعيات الدينية الشيعية على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، لتفادي تفشي وباء كورونا خلال موسم عاشوراء.

ومن جهة أخرى اعتبر كثيرون أن عاشوراء ليست للشيعة أو لفئة من الناس فقط.

فقال حسين حلاني: "لن يفهم الحسين إلا كل حر في هذا العالم، سيشعر ويدرك معنى أن تدفع الدم من أجل الحق، عاشوراء ملجأ كل مظلوم، هي ليست للشيعة فقط أو لفئة من الناس هي درس يتعلم منه المرء أن الظلم أينما كان وكيفما كان لا يدوم ولن يدوم، وأن المظلوم يجب أن يقول للظالم لا ولو أدى ذلك لقتله".

واعتبر آخرون "أن إحياء ذكرى عاشوراء لا تكون بمجرد الحضور في الحسينيات لذرف الدموع والاكتفاء بارتداء قميص أسود، فمن الاجحاف اختزال هذا الكنز من المبادئ والقيم النضالية في ذلك، بل يجب أن تنعكس على سلوك الفرد في حياته اليومية".

ونشر مغردون صورا ومقاطع فيديو لأجواء إحياء يوم العاشر من المحرم في عدد من الدول العربية والإسلامية.

ومن بين هذه الدول أفغانستان، التي سيطرت عليها قبل أيام حركة طالبان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تداولتها مواقع أفغانية توجيهاً من حركة طالبان لعناصرها بشأن التعامل مع الأفغان من الطائفة الشيعية في مدينة هرات غربي أفغانستان.

وتشير الوثيقة، الموقّعة من القيادي في الحركة بولاية هرات المولوي صاحب نجيب الله، إلى وجود عدد من الحسينيات للشيعة طالبة من عموم عناصر الحركة عدم التدخل في شؤونها.

وفي العراق انطلقت في مدينة كربلاء فعاليات إحياء ذكرى عاشوراء، وأعلنت السلطات العراقية يوم العاشر من المحرم عطلة رسمية عامة في البلاد لإحياء مراسم عاشوراء.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو يظهر عددا من الناس وهم يركضون بعد إشاعة عن وجود انتحاري وسط موكب حسيني في كربلاء المقدسة.

معركة كربلاء