جدل في مصر حول زواج "البارت تايم" بعد اباحته من عالم أزهري

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، الدكتور أحمد كريمة

أشعل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد حديثه عن زواج "البارت تايم".

ما هو زواج "البارت تايم"

قال كريمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، شروط الزواج في الشريعة تتمثل في توفر الرضا بين الطرفين، والإشهاد، وتسمية الصداق أو المهر، وإذا توافرت هذه الشروط، فهذا يعني أن الزواج شرعي، ويترتب عليه حقوق مشتركة من التوارث والمعاشرة بالمعروف، والاستمتاع على الوجه المشروع.

وأضاف: "إن المرأة إذا ارتضت أن تكون زوجة ثانية وارتضت ألا يوفر لها الزوج سكنًا أو لا يبات لديها، ففي هذه الحالة الزواج مباح، ولكن لا يجب أن نعمم هذا الزواج لأن ليس كل الأسر تقبل بهذا الأمر".

وأكد الشيخ الأزهري أنه "لا يستطيع أن يحرم زواج البارت تايم أو يجرمه، طالما استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة، لأن هذا الزواج يكون محدد المدة بشهر أو شهرين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلاً".

صاحب فكرة زواج "البارت تايم"

وتعود فكرة زواج "البارت تايم" إلى المحامي أحمد مهران، الذي قال عبر منشور على صفحته في فيسبوك: "للقضاء على الطلاق والحد من انتشار الطلاق وارتفاع سن الزواج "مبادرة ثلاثية"، زواج البارتتايم، زوج سلف، اتجوزها هي وصاحبتها المطلقة".

وأضاف "تغيير ثقافة المجتمع أصبح ضرورة ملحة لتسهيل الزواج والحد من المشاكل الزوجية".

وختم منشوره بالقول: "قال القاضي ابي مسعود : من كانت له زوجة واحدة لا يصلح للقضاء ولا الفصل بين الناس، قال ابن حيان التوحيدي : أدركت قوما لا يُجلسون بينهم من كانت له زوجة واحدة يحسبونهم من صغار الناس" .

صدر الصورة، facebook التعليق على الصورة، المحامي أحمد مهران

وأكد مهران، أن مبادرة الزواج الثلاثي التي يحاول تدشينها، للم شمل المطلقات، الهدف منها هو القضاء على ظاهرة الانفصال، مؤكدًا أنها جائزة شرعًا.

جدل حول زواج "البارت تايم"

وتفاعل الشارع المصري مع زواج "البارت تايم" بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ اعتبر كثيرون أن هذا النوع من الزواج محرم شرعا ويجب دفنه.

ولم يتقبل آخرون مبادرة المحامي أحمد مهران، فقالت شيرين هلال: "هو الناس دي بشر؟، عايشة معانا بجد لكن حجر، جايين من قريش ولا من ورا البقر؟ هو من امتى كان الجواز بالساعة والبني ادميين باللقمة؟ حولتو الشرع لحتة عجينة تفصلو منه اللي يخلي الست بلاقيمة! والأطفال تصبح لطيمة عشان عايزين ترجعونا لعصر الغزوات والغنائم وسوق البهيمة! ‏لعنة عليكم عظيمة".

واعتبر آخرون أن احمد مهران "يحرض على هدم القيم الأسرية وإشاعة الفاحشة و تسهيل الزنا" على حد قولهم.

وأيدت إيمان الشرقاوي كلام المحامي أحمد مهران، فقالت: "مؤكد كلام احمد مهران صح، طالما يستمد الشرعية الدينية من آراء واحكام البشر، لكن لو رجع للقرآن وركز وبحث بنفسه هايعرف انه في مأزق، عليه ان يختار بين شرع الله وشرع البشر، يختار بين الاحكام الشرعية "الثابتة" وبين الاحكام الفقهية (البشرية) المتغيرة والمختلفة والمتنوعة".

ورأى آخرون أنه في حال تم "تعميم زواج البارت تايم ستكون المرأة سلعة رخيصة ومهانة وكل يوم ستتزوج بارت تايم والرجال سيستغلون هذه الثغرة"، مطالبين الأزهر بأن يعطي رأيا قاطعا في شرعية هذا الزواج.