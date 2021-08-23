السيارات في مصر: قانون السايس يثير جدلا بعد بدء العمل به، فما هو ولماذا أغضب كثيرين؟

قبل 4 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شارع مزدحم في القاهرة بمصر

أشعل الإعلان عن بدء العمل بما يعرف بـ"قانون السايس الجديد" موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وأطلق مستخدمون وسم #قانون_السايس ، الذي عبر كثيرون من خلاله عن استيائهم من هذا القانون.

ما هو قانون السايس؟

أقرت مصر قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تموز/يوليو من العام الماضي.

وبدأت بعض المحافظات بتنفيذ قانون السايس، الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

#قانون_السايس

وتعجب كثيرون من قانون السايس الجديد، الذي يدفع بموجبه كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته.

وتساءل آخرون ما إذا كان هذا "قانونا لتقنين البلطجة".

بينما ناشد آخرون الرئيس تخفيض الرسوم.

واعتبر كثيرون أن قانون السايس "ما هو إلا استفزاز للشارع المصري وبداية دق ناقوس الخطر على مصر في الوقت الراهن" على حد قولهم.

ورفض مغردون ما وصفوها بـ"سياسة ارتفاع الأسعار" المتبعة في مصر.

بينما لم يجد البعض غضاضة في سداد هذا المبلغ شريطة أن "تحرس" الحكومة سيارته.

ردود فعل رسمية وإعلامية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "إن القانون يتضمن 9 مواد استغرقت عاما ونصف، بهدف القضاء على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع، إلى حالة منظمة".

وأوضح السجيني، خلال مداخلة مع قناة "الشمس": "قانون السايس أو تنظيم انتظار المركبات، إنه بدل ما يركن عربيته وبيدفع فلوس لناس خارج إطار القانون ويخضع لحالة من الابتزاز بطريقة أو بأخرى، فهذه الممارسة أو هذا المشهد سوف يزول بآليات مختلفة، وفي شركات عرضوا في بعض المحافظات أن الساعة تكون بجنيه".

وانتقد الإعلامي أحمد موسى، تطبيق "قانون السايس" قائلاً: "هذا الملف أحدث ارتباكًا بشكل كبير، إحنا مش ناقصين ارتباك"، معتبرًا أنه لا يجوز لأي مسؤول تطبيق القانون وفقًا لهواه.

وأضاف: "هل مطلوب من كل مواطن يأخذ عربيته وهو طالع شقته؟"، مشدّدًا على ضرورة "إيجاد مفهوم وقانون موحد بشأن عمل السايس في الشارع".

شروط مزاولة المهنة

اشترط قانون السايس الجديد بعض النقاط التي يجب أن تتوفر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي:-

ألا يقل عمره عن 21 عاما

أن يجيد القراءة والكتابة

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفائه

أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية

أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.