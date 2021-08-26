مشاعل القحطاني: شرطة الرياض تُحيلها إلى النيابة العامة، فما القصة؟

قبل 12 دقيقة

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تصدر اسم نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مشاعل القحطاني، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بعد "إساءتها" لرجل أمن واتهامه بالتحرش.

ونشرت القحطاني، عبر تطبيق "سناب شات"، مقطع فيديو صورته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتطاردها سيارة شرطة في شارع بالرياض.

وكان أفراد من شرطة الرياض يحاولون تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت القحطاني في الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كمامتها في جيبها لكنها لن ترتديها "عنادا فيه".

مشاعل القحطاني

وشن مغردون هجوما عنيفا على مشاعل القحطاني، مطالبين السلطات السعودية باتخاذ أقصى العقوبات بحقها.

وعدد متابعون المخالفات التي قامت بها القحطاني والتي ظهرت بالفيديو الذي نشرته.

فقال بدر العتيبي: "عدة مخالفات قامت بها مصورة المقطع: تصوير رجل الأمن وهو يؤدي مهامه، التلفظ عليه بألفاظ نابيه ومستفزة، لباس غير لائق ومخالف للذوق العام، التشهير، التطاول على الدين، عدم لبس الكمامة".

وانتقد كثيرون مشاهير مواقع التواصل، وتساءلوا عن سبب شهرتهم.

واعتبر آخرون أن احترام القوانين ورجال الأمن خط أحمر، وطالبوا "بأنظمة لمراعاة الحشمة وعدم خدش الحياء من ملابس أو ألفاظ بما يتوافق مع الشريعة"، على حد قولهم

وفي المقابل، دافع آخرون عن القحطاني، إذ اعتبروا أن ما جاء في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لا يحتاج إلى كل هذه الضجة".

شرطة الرياض

وبعد انتشار الفيديو، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق مواطنة في العقد الثالث من العمر وإحالتها إلى النيابة العامة"، في إشارة إلى القحطاني دون تسميتها.

وقال الكريديس، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، إن "المرأة تلفظت على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها في أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أنها "قامت بنشر فيديو للواقعة عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

فيروس كورونا

وفي آخر أرقامها، سجلت وزارة الصحة السعودية 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 543 ألفا و28 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيانها الأخير أنه تم تسجيل 549 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 530 ألفا و382 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و505 حالات، عقب تسجيل 8 وفيات جديدة.